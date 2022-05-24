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https://arabic.sputniknews.com/20220524/أنشيلوتي-ردا-على-صحفيين-سألوه-عن-مبابي-لا-أتحدث-أبدا-عن-لاعبين-لا-ينتمون-إلى-مدريد-1062654109.html
أنشيلوتي ردا على صحفيين سألوه عن مبابي: لا أتحدث أبدا عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد
أنشيلوتي ردا على صحفيين سألوه عن مبابي: لا أتحدث أبدا عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد
علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، على قرار اللاعب كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T12:43+0000
2022-05-24T12:43+0000
رياضة
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وسُئل أنشيلوتي اليوم (الثلاثاء) عمّا إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت والظفر باللقب الرابع عشر من المسابقة القارية العريقة.وكان أنشيلوتي متردداً في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصيا من قرار اللاعب الفرنسي، قال "أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبداً عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك".وكان ريال مدريد قد سعى جاهداً للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/مبابي-يكشف-كواليس-قرار-التجديد-مع-سان-جيرمان-وموقفه-من-إمكانية-انتقاله-لريال-مدريد-بعد-ثلاث-سنوات-1062626247.html
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رياضة

أنشيلوتي ردا على صحفيين سألوه عن مبابي: لا أتحدث أبدا عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد

12:43 GMT 24.05.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAUلاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / MARTIN BUREAU
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علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، على قرار اللاعب كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جرمان الفرنسي.
وسُئل أنشيلوتي اليوم (الثلاثاء) عمّا إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول السبت والظفر باللقب الرابع عشر من المسابقة القارية العريقة.
وكان أنشيلوتي متردداً في مناقشة مسألة مبابي. وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصيا من قرار اللاعب الفرنسي، قال "أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، ولكنني لا أتحدث أبداً عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك".
نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
مبابي يكشف كواليس قرار التجديد مع سان جيرمان وموقفه من إمكانية انتقاله لريال مدريد بعد ثلاث سنوات
أمس, 15:31 GMT

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي: "من الواضح تماماً بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبداً عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى. علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تماماً ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي".

وكان ريال مدريد قد سعى جاهداً للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.
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