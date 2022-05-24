https://arabic.sputniknews.com/20220524/الشاباك-الإسرائيلي-يعتقل-خلية-فلسطينية-خططت-لاغتيال-عضو-كنيست-متطرف-1062642679.html

"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل "خلية" فلسطينية خططت لاغتيال عضو كنيست متطرف

"الشاباك" الإسرائيلي يعتقل "خلية" فلسطينية خططت لاغتيال عضو كنيست متطرف

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، إنه ألقى القبض على خلية تابعة لحركة "حماس" الفلسطينية خططت لاغتيال عضو الكنيست (البرلمان) المتطرف إيتمار بن غفير. 24.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-24T07:05+0000

2022-05-24T07:05+0000

2022-05-24T07:05+0000

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إسرائيل

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حركة حماس

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وقال "الشاباك" في بيان نشرته قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "خطط المشتبه بهم لإطلاق النار على أهداف وشخصيات عامة إسرائيلية، بما في ذلك عزمهم المساس بعضو الكنيست إيتمار بن غفير، وعزمهم أيضا تصنيع عبوات ناسفة لتنفيذ عملية خطف لجنود وغير ذلك".من جانبه، قال بن غفير الذي كان على علم مسبق باعتقال "الخلية"، في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر" صباح اليوم: العنوان كان على الحائط. تحريض اليساريين ضدي وتصريحات (رئيس الوزراء نفتالي) بينيت و(وزير الخارجية يائير) لابيد تجاهي، كان لها دورها واتضح أن مجموعة من الإرهابيين خططت لمحاولة إلحاق الأذى بي وبعائلتي".وأضاف عضو الكنيست: "يمكن للكلمات أن تقتل. شكرا لقوات الأمن التي أحبطت محاولة إلحاق الأذى بي، ولحراس الكنيست الذين يبذلون قصارى جهدهم لحمايتي وعائلتي ليلا ونهارا".وخلال السنوات الأخيرة، كثيرا ما أثار عضو الكنيست بن غفير جدلا واسعا بما في ذلك داخل إسرائيل، حيث اتهمه وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست مؤخرا بمحاولة إشعال الأوضاع في مدينة القدس.وبن غفير معروف بمواقفه العدائية الحادة تجاه الفلسطينيين، وفي وقت سابق من العام الحالي، أقام مكتبا برلمانيا مؤقتا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية برفقة عشرات المستوطنين ما قاد إلى مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين من سكان الحي.

https://arabic.sputniknews.com/20220213/عضو-كنيست-بن-غفير-يعمل-على-إشعال-حرب-في-القدس-1058492009.html

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الكنيست الإسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس