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https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصرع-4-مهاجرين-غير-نظاميين-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-سير-جنوب-المكسيك-1062640315.html
مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 16 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك
مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 16 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك
كشفت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، أن 4 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث سير جنوب البلاد. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T01:39+0000
2022-05-24T01:40+0000
المكسيك
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وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الحادث وقع إثر انقلاب شاحنة، ليلة الأحد-الاثنين، في الطريق السريع المؤدي إلى ولاية تشياباس جنوب البلاد. موضحا أن الضحايا من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والإكوادور.وأوضح المصدر ذاته أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في وضعية خطيرة، وقد أصيب معظمهم بكسور في الجمجمة والساق، مشيرا إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى شمال البلاد لمحاولة الهجرة غير النظامية.وأضاف أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي أثناء نزول الشاحنة من منحدر واصطدامها بشاحنة أخرى متوقفة.وقدرت السلطات أن إجمالي ركاب الشاحنة يصل إلى 30 شخصا، كما أكدت أن الطريق "الوعرة" تعد ممرا سريا للعصابات التي تهرب المهاجرين.
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المكسيك

مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 16 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك

01:39 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 01:40 GMT 24.05.2022)
© AFP 2022 / Pedro Pardoقافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
قافلة من المهاجرين يتجهون من المكسيك إلى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
© AFP 2022 / Pedro Pardo
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كشفت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، أن 4 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث سير جنوب البلاد.
وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الحادث وقع إثر انقلاب شاحنة، ليلة الأحد-الاثنين، في الطريق السريع المؤدي إلى ولاية تشياباس جنوب البلاد. موضحا أن الضحايا من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والإكوادور.
وأوضح المصدر ذاته أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في وضعية خطيرة، وقد أصيب معظمهم بكسور في الجمجمة والساق، مشيرا إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى شمال البلاد لمحاولة الهجرة غير النظامية.
الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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14 مايو, 04:18 GMT
وأضاف أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي أثناء نزول الشاحنة من منحدر واصطدامها بشاحنة أخرى متوقفة.
وقدرت السلطات أن إجمالي ركاب الشاحنة يصل إلى 30 شخصا، كما أكدت أن الطريق "الوعرة" تعد ممرا سريا للعصابات التي تهرب المهاجرين.
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