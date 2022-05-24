https://arabic.sputniknews.com/20220524/مصرع-4-مهاجرين-غير-نظاميين-وإصابة-16-آخرين-في-حادث-سير-جنوب-المكسيك-1062640315.html
مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 16 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك
مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 16 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك
كشفت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، أن 4 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث سير جنوب البلاد. 24.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-24T01:39+0000
2022-05-24T01:39+0000
2022-05-24T01:40+0000
المكسيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/25/1036322547_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_f86248e41f50388b2ba65b51d568322e.jpg
وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الحادث وقع إثر انقلاب شاحنة، ليلة الأحد-الاثنين، في الطريق السريع المؤدي إلى ولاية تشياباس جنوب البلاد. موضحا أن الضحايا من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والإكوادور.وأوضح المصدر ذاته أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في وضعية خطيرة، وقد أصيب معظمهم بكسور في الجمجمة والساق، مشيرا إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى شمال البلاد لمحاولة الهجرة غير النظامية.وأضاف أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي أثناء نزول الشاحنة من منحدر واصطدامها بشاحنة أخرى متوقفة.وقدرت السلطات أن إجمالي ركاب الشاحنة يصل إلى 30 شخصا، كما أكدت أن الطريق "الوعرة" تعد ممرا سريا للعصابات التي تهرب المهاجرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الحكومة-المكسيكية-تستعد-لتغيير-قانون-الاستيراد-والتصدير-للحد-من-التضخم-1062205729.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103632/25/1036322547_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_f5e32e02d891a30a1e8a18e8fa1be9eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المكسيك
مصرع 4 مهاجرين غير نظاميين وإصابة 16 آخرين في حادث سير جنوب المكسيك
01:39 GMT 24.05.2022 (تم التحديث: 01:40 GMT 24.05.2022) تابعنا عبر
كشفت السلطات المكسيكية، أمس الاثنين، أن 4 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في حادث سير جنوب البلاد.
وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الحادث وقع إثر انقلاب شاحنة، ليلة الأحد-الاثنين، في الطريق السريع المؤدي إلى ولاية تشياباس جنوب البلاد. موضحا أن الضحايا من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والإكوادور
.
وأوضح المصدر ذاته أن المصابين نقلوا إلى المستشفى في وضعية خطيرة، وقد أصيب معظمهم بكسور في الجمجمة والساق، مشيرا إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى شمال البلاد لمحاولة الهجرة غير النظامية.
وأضاف أن الحادث نتج عن عطل ميكانيكي أثناء نزول الشاحنة من منحدر واصطدامها بشاحنة أخرى متوقفة.
وقدرت السلطات أن إجمالي ركاب الشاحنة يصل إلى 30 شخصا، كما أكدت أن الطريق "الوعرة" تعد ممرا سريا للعصابات التي تهرب المهاجرين.