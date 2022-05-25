https://arabic.sputniknews.com/20220525/الإمارات-تعلن-توقيع-اتفاقية-شراكة-عالمية-استراتيجية-مستدامة-مع-المنتدى-الاقتصادي-العالمي-1062686719.html
الإمارات تعلن توقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الإمارات تعلن توقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة مع المنتدى الاقتصادي العالمي
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة عالمية مستدامة، مع المنتدى الاقتصادي العالمي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:54+0000
2022-05-25T10:54+0000
2022-05-25T10:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة".جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، من 22 إلى 26 مايو/ أيار الجاري.ويشمل الاتفاق بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، العديد من أشكال التعاون والشراكات والمبادرات والبرامج بين الطرفين.وتهدف تلك الشراكة إلى "دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، وتحقيق الرؤى المستقبلية في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأدوات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات الحيوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/المنتدى-الاقتصادي-العالمي-يعقد-اجتماعه-السنوي-في-مايو-1056811097.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تعلن توقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة مع المنتدى الاقتصادي العالمي
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أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة عالمية مستدامة، مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام
"، بأن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة".
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، من 22 إلى 26 مايو/ أيار الجاري.
ويشمل الاتفاق بين حكومة الإمارات
والمنتدى الاقتصادي العالمي، العديد من أشكال التعاون والشراكات والمبادرات والبرامج بين الطرفين.
وتهدف تلك الشراكة إلى "دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، وتحقيق الرؤى المستقبلية في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأدوات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات الحيوية".