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الإمارات تعلن توقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة مع المنتدى الاقتصادي العالمي
الإمارات تعلن توقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة مع المنتدى الاقتصادي العالمي
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة عالمية مستدامة، مع المنتدى الاقتصادي العالمي. 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T10:54+0000
2022-05-25T10:54+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة".جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، من 22 إلى 26 مايو/ أيار الجاري.ويشمل الاتفاق بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، العديد من أشكال التعاون والشراكات والمبادرات والبرامج بين الطرفين.وتهدف تلك الشراكة إلى "دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، وتحقيق الرؤى المستقبلية في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأدوات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات الحيوية".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/المنتدى-الاقتصادي-العالمي-يعقد-اجتماعه-السنوي-في-مايو-1056811097.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن توقيع اتفاقية شراكة عالمية استراتيجية مستدامة مع المنتدى الاقتصادي العالمي

10:54 GMT 25.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة عالمية مستدامة، مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن "الاتفاقية تهدف إلى تعزيز استكشاف الفرص المستقبلية، وترسيخ التكامل والتعاون في دعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف ووضع الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الشاملة".
شعار المنتدى الاقتصادي العالمي، دافوس، سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
المنتدى الاقتصادي العالمي يعقد اجتماعه السنوي في مايو
21 يناير, 15:13 GMT
جاء ذلك ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، من 22 إلى 26 مايو/ أيار الجاري.
ويشمل الاتفاق بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، العديد من أشكال التعاون والشراكات والمبادرات والبرامج بين الطرفين.
وتهدف تلك الشراكة إلى "دعم الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، وتحقيق الرؤى المستقبلية في مختلف المجالات، إضافة إلى دعم تحقيق أهداف المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر تسخير الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأدوات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات الحيوية".
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