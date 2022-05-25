https://arabic.sputniknews.com/20220525/الدفاع-الروسية-تعلن-تلقيها-أكثر-من-مليوني-نداء-من-مدن-أوكرانية-بخصوص-الإجلاء-1062706507.html

الدفاع الروسية تعلن تلقيها أكثر من مليوني "نداء" من مدن أوكرانية بخصوص الإجلاء

الدفاع الروسية تعلن تلقيها أكثر من مليوني "نداء" من مدن أوكرانية بخصوص الإجلاء

قال رئيس المركز الروسي لمراقبة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف: "إن روسيا تلقت أكثر من 90 طلبًا للإخلاء إلى روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والأراضي... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T19:49+0000

2022-05-25T19:49+0000

2022-05-25T19:49+0000

روسيا

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وأضاف ميزينتسيف، اليوم الأربعاء: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تلقى الخط الساخن لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية، والسلطات التنفيذية، ومختلف المنظمات العامة والكيانات 95 طلبًا من مواطنين أجانب وأوكرانيين مع طلبات إجلاء إلى أراضي روسيا وجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مناطق مناطق زابوروجيه وميكولاييف وخاركوف وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية، كما أن هناك 2756697 نداء في قاعدة البيانات من 2136 مدينة أوكرانية".وذكر ميزينتسيف، أن "المسلحين الأوكران يواصلون تجهيز المواقع ونصب مرابض المدفعية على أراضي المستشفيات".وأردف: "في مدينة كراماتورسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي المستوصف رقم 3 (شارع فاسيلي ستوس) في المنطقة المجاورة، يتم نشر المركبات المدرعة والمدفعية بأعداد كبيرة".وأضاف ميزينتسيف: "وفي ليسيتشانسك، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، توجد وحدة من القوات المسلحة لأوكرانيا على ارض مستشفى المدينة رقم 1 (شارع سوسيوري) وفي المنطقة المجاورة، عربات مدرعة ومواقع اطلاق مدفعية".وبالإضافة إلى ذلك، أشار الجنرال إلى أنه في مدينة سلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى أراضي مستوصف السل (شارع ياروسلاف مودري) ومستشفى المدينة المركزي (شارع تاراس تشيفتشينكو)، قام مسلحو التشكيلات الأوكرانية القومية المتطرفة بتجهيز مواقع إطلاق النار ونشروا مدفعية وراجمات الصواريخ.وأضاف ميزينتسيف أنه في أوديسا، داخل بناء مستوصف للأورام (شارع نيجدانوفا)، "جهز الجيش الأوكراني نقطة محصنة، في حين تم طرد جميع المرضى، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة، من المؤسسة الطبية".وقال ميزينتسيف: إن "روسيا تدعو منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستئناف تسليم الأدوية والمنتجات الحيوية إلى إقليم دونباس، والتي بدونها سيترك أكثر من 12000 مريض في الأشهر المقبلة، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل الوفيات بينهم".وبحسب الجنرال: "نتيجة لذلك، سيُترك أكثر من 12 ألف مريض بدون المساعدة المؤهلة اللازمة في الأشهر المقبلة، مما سيؤدي إلى زيادة عدد حالات المرض والوفاة الجديدة".وأشار ميزينتسيف إلى أن "كبار الأطباء في المؤسسات المتخصصة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أبلغوا وزراء الصحة في الجمهوريتين بتوقف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، على الرغم من وجود طلبات".ولم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من تحديد توقيت استئناف إمدادات الأدوية الحيوية إلى دونباس لمرضى السكري والسل وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، كما يلي من الوثائق المتوفرة لدى وكالة "سبوتنيك".وقال ميزينتسيف، إنه تم إجلاء حوالي 19 ألف شخص إلى روسيا في يوم واحد من مناطق خطرة في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا.وبحسبه، عبرت 201708 وحدة من المركبات الشخصية الحدود الروسية، بينها 2286 وحدة خلال اليوم الماضي.ووفقًا لميزينتسيف، يستمر أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت في العمل في المناطق الروسية، وأشار إلى أن "المتخصصين يقومون بعمل فردي مع اللاجئين القادمين ويساعدون بسرعة في حل القضايا الملحة المتمثلة في تأمين المزيد من السكن والتوظيف وتوزيع الأطفال على رياض الأطفال والمدارس، فضلاً عن تقديم المزايا الاجتماعية".

https://arabic.sputniknews.com/20220525/الخارجية-الأوكرانية-كييف-ليس-لديها-شروط-مسبقة-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-1062706027.html

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