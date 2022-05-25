https://arabic.sputniknews.com/20220525/انخفاض-مخزون-الطوارئ-من-النفط-بالولايات-المتحدة-إلى-أدنى-مستوياته-في-35-عاما-1062699642.html

انخفاض مخزون الطوارئ من النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في 35 عاما

انخفاض مخزون الطوارئ من النفط بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في 35 عاما

سحبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 6 ملايين برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، ما خفض مخزون الطوارئ إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 35... 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T16:00+0000

2022-05-25T16:00+0000

2022-05-25T16:00+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة صدرت اليوم الأربعاء، بلغ الرصيد في احتياطي النفط الاستراتيجي 532 مليون برميل للأسبوع الذي انتهى في 20 مايو/ أيار مقابل 538 مليون للأسبوع المنتهي في 13 مايو.أحدث انخفاض في مستويات احتياطي البترول الاستراتيجي مواكبا لمتوسط ​​السحب الأسبوعي البالغ ستة ملايين برميل من مخزون النفط في حالات الطوارئ خلال الأسبوعين الماضيين. قبل ذلك، تم سحب نحو 3 ملايين برميل من الاحتياطي كل أسبوع على مدى شهرين.أقرت إدارة بايدن أول سحب كبير من الاحتياطي الاستراتيجي في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث بدأت إمدادات النفط العالمية في التقلص وسط زيادة الطلب التي دفعت أسعار النفط الخام والوقود الأمريكي إلى الأعلى.في الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين، مستويات قياسية أعلى من 4.50 دولار للغالون، فيما ارتفعت أسعار الديزل، الوقود الأساسي للنقل، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق فوق 6 دولارات للغالون الواحد.أقرت إدارة بايدن عملية سحب لنحو 180 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي بين مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول في محاولة لتخفيف فجوة العرض وتثبيط أو على الأقل منع أسعار الوقود من الارتفاع.

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية