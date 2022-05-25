https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-بعد-حادثة-مدرسة-أوالد-الابتدائية-بتكساس-متى-سنقف-في-وجه-لوبي-الأسلحة-النارية-1062677624.html
بايدن بعد حادثة مدرسة "أوالد": متى سنقف في وجه لوبي الأسلحة النارية
بايدن بعد حادثة مدرسة "أوالد": متى سنقف في وجه لوبي الأسلحة النارية
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة الأربعاء، الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، وذلك بعيد ساعات على مقتل 18 طفلاً وثلاثة بالغين برصاص شاب... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T04:44+0000
2022-05-25T04:44+0000
2022-05-25T04:54+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسا ألا أتعامل مع مجزرة جديدة كهذه.. وتساءل "متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟".وأضاف بايدن إن "قائمة القتل الجماعي طويلة. لقد تعبت من هذا. علينا أن نتصرف ونوقف هذه المذابح"، وتابع، قائلا "عملت طيلة حياتي كسيناتور على تشريعات لإيقاف هذه الحوادث".وأكد الرئيس الأمريكي على أنه "لا يمكن لطفل أن يذهب ويشتري بندقية، هذا أمر خاطئ. يجب أن نقف في وجه هذه الصناعة".ومضى بايدن يقول: "هذا النوع من الحوادث لا تحدث في أي مكان في العالم لكنها تقع في الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة..".وفي وقت سابق الليلة، أعلن السناتور الأمريكي رولاند غوتييريز، أنّ 18 طفلا وثلاثة بالغين قضوا، في عملية إطلاق نار نفّذها شاب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/بايدن-العلم-الأمريكي-حدادا-على-أرواح-ضحايا-مدرسة-تكساس-1062676918.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن بعد حادثة مدرسة "أوالد": متى سنقف في وجه لوبي الأسلحة النارية
04:44 GMT 25.05.2022 (تم التحديث: 04:54 GMT 25.05.2022) تابعنا عبر
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليلة الأربعاء، الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوبي الأسلحة النارية، وذلك بعيد ساعات على مقتل 18 طفلاً وثلاثة بالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بايدن في خطاب من البيت الأبيض: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسا ألا أتعامل مع مجزرة جديدة كهذه.. وتساءل "متى، حبّاً بالله، سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟".
وأضاف بايدن إن "قائمة القتل الجماعي طويلة. لقد تعبت من هذا. علينا أن نتصرف ونوقف هذه المذابح"، وتابع، قائلا "عملت طيلة حياتي كسيناتور على تشريعات لإيقاف هذه الحوادث".
وأكد الرئيس الأمريكي على أنه "لا يمكن لطفل أن يذهب ويشتري بندقية، هذا أمر خاطئ. يجب أن نقف في وجه هذه الصناعة".
ومضى بايدن يقول: "هذا النوع من الحوادث لا تحدث في أي مكان في العالم لكنها تقع في الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة..".
وفي وقت سابق الليلة، أعلن السناتور الأمريكي رولاند غوتييريز، أنّ 18 طفلا وثلاثة بالغين قضوا، في عملية إطلاق نار نفّذها شاب
يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس.