https://arabic.sputniknews.com/20220525/روسيا-ترفع-سقف-الأعمار-للراغبين-بالتطوع-في-القوات-المسلحة-من-المواطنين-الروس-والأجانب-1062687927.html
روسيا "ترفع سقف الأعمار" للراغبين بالتطوع في القوات المسلحة من "المواطنين الروس والأجانب"
روسيا "ترفع سقف الأعمار" للراغبين بالتطوع في القوات المسلحة من "المواطنين الروس والأجانب"
وافق مجلس الفيدرالية في روسيا في اجتماع، اليوم الأربعاء، على قانون بشأن إلغاء سقف العمر السابق للراغبين بالتطوع في صفوف القوات المسلحة للمواطنين الروس والأجانب... 25.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-25T11:23+0000
2022-05-25T11:23+0000
2022-05-25T11:23+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102669/89/1026698927_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_4d4e877d556969129deae06a628919e0.jpg
وقبل نفاذ التعديل الجديد، كان يحق للمواطنين الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا إبرام عقد الخدمة العسكرية".وجاء في المذكرة التفسيرية: "يُقترح إلغاء الحد الأدنى للسن والذي يمنح للمواطنين (الروس والأجانب) حق إبرام العقد الأول في السلك العسكري".وقال نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف في اجتماع لمجلس الفيدرالية إن "الروس والأجانب سيبرمون العقود الأولى للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الخمسين".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقر مجلس الدوما مشروع القانون ذي الصلة في القراءة الأولى.وأثناء التصويت، أيد 159 من الأعضاء مشروع القانون، مع امتناع شخص واحد عن التصويت.ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 30 نيسان/أبريل، مرسوما بشأن دعم الأنشطة التطوعية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، والذي ينص أيضا على دفع 5 ملايين روبل لعائلات المتطوعين الذين لقوا حتفهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.ونشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها أيضا يُعهد بتنظيم الأنشطة التطوعية على أراضي دونباس إلى "روس ملاديوج". وتم توجيه هذا القسم، جنبا إلى جنب مع جمعية مراكز المتطوعين، لتحديد إجراءات اختيار وتدريب المتطوعين في دونباس، "على أساس الحاجة إلى ضمان سلامة المتطوعين والتنفيذ الفعال لأنشطتهم"، وصدرت تعليمات الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الدفاع بـ "ضمان إجراءات آمنة ومنظمة لعبور حدود الدولة" من قبل المتطوعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/مقاطعة-أوكرانية-أخرى-تنوي-الانضمام-إلى-روسيا-1062678634.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102669/89/1026698927_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_da387cc9f1f94e137b94c626545c61ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
روسيا "ترفع سقف الأعمار" للراغبين بالتطوع في القوات المسلحة من "المواطنين الروس والأجانب"
تابعنا عبر
وافق مجلس الفيدرالية في روسيا في اجتماع، اليوم الأربعاء، على قانون بشأن إلغاء سقف العمر السابق للراغبين بالتطوع في صفوف القوات المسلحة للمواطنين الروس والأجانب على حد سواء.
وقبل نفاذ التعديل الجديد، كان يحق للمواطنين الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا إبرام عقد الخدمة العسكرية".
وجاء في المذكرة التفسيرية: "يُقترح إلغاء الحد الأدنى للسن والذي يمنح للمواطنين (الروس والأجانب) حق إبرام العقد الأول في السلك العسكري".
وقال نائب وزير الدفاع نيكولاي بانكوف في اجتماع لمجلس الفيدرالية إن "الروس والأجانب سيبرمون العقود الأولى للخدمة العسكرية حتى بلوغهم سن الخمسين".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أقر مجلس الدوما مشروع القانون ذي الصلة في القراءة الأولى.
وأثناء التصويت، أيد 159 من الأعضاء مشروع القانون، مع امتناع شخص واحد عن التصويت.
ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 30 نيسان/أبريل، مرسوما بشأن دعم الأنشطة التطوعية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، والذي ينص أيضا على دفع 5 ملايين روبل لعائلات المتطوعين الذين لقوا حتفهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
ونشرت الوثيقة
على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وجاء فيها أيضا يُعهد بتنظيم الأنشطة التطوعية على أراضي دونباس إلى "روس ملاديوج". وتم توجيه هذا القسم، جنبا إلى جنب مع جمعية مراكز المتطوعين، لتحديد إجراءات اختيار وتدريب المتطوعين في دونباس، "على أساس الحاجة إلى ضمان سلامة المتطوعين والتنفيذ الفعال لأنشطتهم"، وصدرت تعليمات الأمن الفيدرالي الروسي ووزارة الدفاع بـ "ضمان إجراءات آمنة ومنظمة لعبور حدود الدولة" من قبل المتطوعين.