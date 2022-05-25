https://arabic.sputniknews.com/20220525/نائب-الرئيس-الإيراني-تطوير-العلاقات-مع-روسيا-على-سلم-أولويات-طهران-1062705677.html

نائب الرئيس الإيراني: تطوير العلاقات مع روسيا على سلم أولويات طهران

نائب الرئيس الإيراني: تطوير العلاقات مع روسيا على سلم أولويات طهران

قال محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، إن توسيع العلاقات الشاملة مع روسيا تأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية لإيران. 25.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-25T19:23+0000

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وذكرت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات مخبر جاءت خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء الروسي، الكساندر نوفاك، الذي يقود وفد بلاده إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في العاصمة الإيرانية، طهران.وشدد محمد مخبر على وضع الأهداف المشتركة لتنمية العلاقات مع روسيا، مناديا اللجنة الاقتصادية الإيرانية الروسية المشتركة إلى متابعة هذه الأهداف بجدية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الطاقات الكامنة والبنى التحتية المتوفرة لدى البلدين، بهدف تحقيق طفرة على صعيد العلاقات الثنائية.ورأى النائب الأول للرئيس الإيراني أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين متدني جدا مقارنة بالعلاقات السياسية بينهما، مضيفا أن إيران لديها إرادة قوية لتطوير التعاون التجاري مع روسيا، وبأن الملفات المصرفية تأتي على رأس العراقيل التي تربك الجهود الهادفة لتعزيز التعاون بين الطرفين.ودعا محمد مخبر إلى اللجوء "قدر الإمكان" إلى استخدام العملة الوطنية في التبادل التجاري بين الجانبين، مشيرا إلى التعاون المشترك في مجالي الغاز والنفط والنقل والترانزيت، موضحا أن القمة الأخيرة بين الرئيسين الروسي والإيراني وفرت أرضيات مناسبة لتوسيع العلاقات الثنائية.ومن جانبه، أكد الكساندر نوفاك أن إيران دولة صديقة عريقة بالنسبة لبلاده، حيث تولي موسكو أهمية كبيرة إلى توسيع العلاقات مع طهران، ولطالما اتخذ البلدين مواقف مشتركة تجاه الكثير من القضايا.وأشار نوفاك إلى المباحثات الإيجابية والبناءة التي جرت بين الوفد الروسي والمسؤولين الإيرانيين في طهران، بهدف استعراض السبل الكفيلة لتعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا استعداد روسيا لاعتماد العملة الوطنية في مجال التبادل التجاري مع إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220525/وزير-النفط-الإيراني-موسكو-تعتزم-استثمار-5-مليارات-دولار-في-طهران-1062692191.html

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