https://arabic.sputniknews.com/20220526/الأولى-في-العالم-نجاح-عملية-جراحية-لزراعة-يدين-في-بريطانيا-1062728546.html

الأولى في العالم... نجاح عملية جراحية لزراعة يدين في بريطانيا

الأولى في العالم... نجاح عملية جراحية لزراعة يدين في بريطانيا

أجرى فريق طبي بريطاني عملية زراعة يدين ناجحة لمواطن إسكتلندي، يبلغ من العمر 48 عاما، هي أول عملية زراعة يدين في العالم. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T12:48+0000

2022-05-26T12:48+0000

2022-05-26T12:48+0000

مجتمع

منوعات

اليدين

جراحية

عملية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101851/32/1018513249_0:50:1602:951_1920x0_80_0_0_7505a256647fc7845491220f878b2836.jpg

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، فإنه تم تشخيص حالة المريض ستيفن غالاغر بمرض تصلب الجلد، وهو مرض مناعي ذاتي نادر، يسبب تندبًا في الجلد والأعضاء الداخلية، بعد أن أصيب بطفح جلدي غير عادي منذ حوالي 13 عامًا.وأشارت الصحيفة إلى أن غالاغر رفض في البداية فكرة الخبراء زرع يدين، لكنه قرر بعد ذلك المضي قدمًا على الرغم من المخاطر.وتابع غالاغر: "بعد العملية استيقظت وكان الأمر سرياليًا تمامًا، كل شيء حدث بهذه السرعة ومنذ اللحظة التي استيقظت فيها من العملية كان بإمكاني تحريك يدي الاثنتين."وأضاف: "لقد أعطتني فرصة جديدة للحياة. ما زلت أجد الأمور صعبة الآن ولكن الأمور تتحسن كل أسبوع مع المعالجين الفيزيائيين والوظيفيين، كل شيء يتحسن ببطء.وأشارت الصحيفة إلى أن غالاغر خضع لعملية جراحية استمرت نحو 12 ساعة أواخر 2021 بعد العثور على متبرع، مؤكدة أنه بعد أكثر من 5 أشهر من العملية، تحسنت حالة غالاغر، كثيرا، وعلى الرغم من أنه لا يستطيع حتى الآن أداء مهام تتطلب مهارة كبيرة، إلا أن الأطباء يأملون في عودة يديه لحالتهما الطبيعية.وأضاف: "نقوم نحن وعلماء النفس والخبراء لدينا بتقييم وإعداد المرضى، للتأكد من أنهم سيكونون قادرين على التأقلم نفسيا ومخاطر رفض الجسم للأعضاء المزروعة".

https://arabic.sputniknews.com/20220206/باحثون-ألمان-يربون-الخنازير-لإجراء-عمليات-زرع-القلب-في-الجسم-البشري-1058095657.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات, اليدين, جراحية, عملية