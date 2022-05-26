https://arabic.sputniknews.com/20220526/السعودية-تمنع-المقيمين-دخول-مكة-المكرمة-دون-تصريح-بدءا-من-اليوم-1062735535.html
السعودية تمنع المقيمين دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءا من اليوم
السعودية تمنع المقيمين دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءا من اليوم
أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين في المملكة من دخول مكة، بدءا من اليوم الخميس، دون تصريح. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:13+0000
2022-05-26T15:13+0000
2022-05-26T15:13+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، بأنه قرار المنع يأتي تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.وأضاف أن التعليمات تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.وتابع: "سيتم بدءًا من يوم الخميس، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".وأشار إلى أنه من المقرر "تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا".ويستثنى من قرار المنع كل من يتوافر لديه إحدى الوثائق الآتية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة وتصريح حج.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/إجراءات-سعودية-مرتقبة-لمواجهة-جدري-القرود-خلال-الحج-مستشار-سعودي-يوضح-التفاصيل-1062626536.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تمنع المقيمين دخول مكة المكرمة دون تصريح بدءا من اليوم
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أعلنت السلطات السعودية، منع المقيمين في المملكة من دخول مكة، بدءا من اليوم الخميس، دون تصريح.
وصرح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، بأنه قرار المنع يأتي تنفيذا للتعليمات المنظمة للحج، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.
وأضاف أن التعليمات تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة
على تصريح بذلك من الجهات المختصة.
وتابع: "سيتم بدءًا من يوم الخميس، منع المقيمين، الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة".
وأشار إلى أنه من المقرر "تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا".
ويستثنى من قرار المنع كل من يتوافر لديه إحدى الوثائق الآتية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة وتصريح حج.