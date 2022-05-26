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https://arabic.sputniknews.com/20220526/القضاء-الأمريكي-يدين-كاتبة-مقال-كيف-تقتلين-زوجك-بقتل-زوجها-1062734984.html
القضاء الأمريكي يدين كاتبة مقال "كيف تقتلين زوجك" بقتل زوجها
القضاء الأمريكي يدين كاتبة مقال "كيف تقتلين زوجك" بقتل زوجها
أدانت هيئة محلفين في ولاية أوريغون الأمريكية روائية كتبت مقالا تحت عنوان "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:06+0000
2022-05-26T15:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جريمة قتل
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وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هيئة المحلفين في بورتلاند كانت بحاجة إلى 8 ساعات فقط يوم الأربعاء، لإصدار حكم بإدانة نانسي كرامبتون بروفي بإطلاق النار على زوجها دانيال بروفي.وأوضح ممثلو الادعاء أن الكاتبة الأمريكية كانت تعيش أزمة مالية قبل أن تطلق النار على زوجها في حزيران/يونيو 2018 في عمله بمعهد للطهي.ونفت الكاتبة البالغة من العمر 71 عاما التهمة، موضحة أن وجودها بمسرح الجريمة، بحسب ما أظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المكان، كان بهدف الاستلهام في كتاباتها.وذكرت صحيفة "ذي أوريغونيان" أن محامي المتهمة سيستأنفون الحكم بالقتل من الدرجة الثانية.وأوقفت كرامبتون بروفي في أيلول/سبتمبر 2018، وهي لا تزال محتجزة منذ ذلك الحين.وكان المدعي العام شون أوفرستريت قد قدم جملة أدلة تظهر كيف تآمرت كرامبتون بروفي لقتل زوجها الذي كان يبلغ 63 عاما.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جريمة قتل

القضاء الأمريكي يدين كاتبة مقال "كيف تقتلين زوجك" بقتل زوجها

15:06 GMT 26.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilمحكمة مصرية
محكمة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أدانت هيئة محلفين في ولاية أوريغون الأمريكية روائية كتبت مقالا تحت عنوان "كيف تقتلين زوجك"، بتهمة قتل زوجها.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هيئة المحلفين في بورتلاند كانت بحاجة إلى 8 ساعات فقط يوم الأربعاء، لإصدار حكم بإدانة نانسي كرامبتون بروفي بإطلاق النار على زوجها دانيال بروفي.
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وأوضح ممثلو الادعاء أن الكاتبة الأمريكية كانت تعيش أزمة مالية قبل أن تطلق النار على زوجها في حزيران/يونيو 2018 في عمله بمعهد للطهي.
ونفت الكاتبة البالغة من العمر 71 عاما التهمة، موضحة أن وجودها بمسرح الجريمة، بحسب ما أظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المكان، كان بهدف الاستلهام في كتاباتها.
وذكرت صحيفة "ذي أوريغونيان" أن محامي المتهمة سيستأنفون الحكم بالقتل من الدرجة الثانية.
وأوقفت كرامبتون بروفي في أيلول/سبتمبر 2018، وهي لا تزال محتجزة منذ ذلك الحين.
وكان المدعي العام شون أوفرستريت قد قدم جملة أدلة تظهر كيف تآمرت كرامبتون بروفي لقتل زوجها الذي كان يبلغ 63 عاما.
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