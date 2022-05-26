https://arabic.sputniknews.com/20220526/بعد-شكوى-الأهلي-المحكمة-الرياضية-تعلن-قرارها-بشأن-نهائي-دوري-أبطال-أفريقيا-1062747812.html
بعد شكوى الأهلي... المحكمة الرياضية تعلن قرارها بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا
بعد شكوى الأهلي... المحكمة الرياضية تعلن قرارها بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الشكوى التي تقدم بها الأهلي المصري حول عدم إقامة نهائي دوري... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T20:54+0000
2022-05-26T20:54+0000
2022-05-26T20:54+0000
رياضة
نادي الأهلي
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وقال "كاف" في بيان إن "المحكمة الرياضية (CAS) حكمت اليوم لصالح كاف ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي دوري الأبطال".وأضاف البيان أن "كاف التزم بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو/تموز 2019 والذي نص على أن الفائز بدوري أبطال أفريقيا سيتم تحديده من خلال مباراة نهائية".وأوضح أنه "تم منح استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب بعد أن انسحبت السنغال، التي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة".كما أكد البيان على "التزام كاف بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".وكان الأهلي المصري قد لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة بعدما رفض "كاف" إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد.يذكر أن "كاف" كان قد أعلن إسناد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يمنح فريق الوداد المغربي الذي تأهل للنهائي الأفضلية أمام بطل أفريقيا في آخر نسختين.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب مركب محمد الخامس بالمغربي بين الأهلي المصري والوداد المغربي، يوم الاثنين المقبل في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/كاف-يخطر-الأهلي-المصري-بعدد-جماهيره-أمام-الوداد-المغربي-في-نهائي-أبطال-أفريقيا-1062401001.html
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رياضة, نادي الأهلي
بعد شكوى الأهلي... المحكمة الرياضية تعلن قرارها بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الخميس، قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الشكوى التي تقدم بها الأهلي المصري حول عدم إقامة نهائي دوري الأبطال على ملعب محايد.
وقال "كاف" في بيان إن "المحكمة الرياضية (CAS) حكمت اليوم لصالح كاف ورفضت طلب الأهلي تأجيل نهائي دوري الأبطال".
وأضاف البيان أن "كاف التزم بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو/تموز 2019 والذي نص على أن الفائز بدوري أبطال أفريقيا سيتم تحديده من خلال مباراة نهائية".
وأوضح أنه "تم منح استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى المغرب بعد أن انسحبت السنغال، التي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت شروط الاستضافة".
كما أكد البيان على "التزام كاف بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".
وكان الأهلي المصري قد لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية طلبا للعدالة بعدما رفض "كاف" إقامة المباراة المشار إليها على ملعب محايد.
يذكر أن "كاف
" كان قد أعلن إسناد المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا إلى دولة المغرب للعام الثاني على التوالي، وهو ما قد يمنح فريق الوداد المغربي الذي تأهل للنهائي الأفضلية أمام بطل أفريقيا في آخر نسختين.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب مركب محمد الخامس بالمغربي بين الأهلي المصري والوداد المغربي، يوم الاثنين المقبل في الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش.