https://arabic.sputniknews.com/20220526/علامات-تشير-إلى-أنك-مصاب-بالاكتئاب-1062726299.html

علامات تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب

علامات تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب

يؤدي الاكتئاب إلى تغيرات مزاجية لمن يعاني منه تؤثر سلبا على أسلوب حياته وطريقة تعامله مع الآخرين، كما تؤثر على أدائه في العمل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-26T12:23+0000

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2022-05-26T12:23+0000

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ورغم أن مستويات الاكتئاب وتأثيره يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن هناك علامات ظاهرية يمكن أن تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد" الطبي.شراء أشياء غير ضروريةفي هذه الحالة يكون لديك شراهة في شراء كثير من الأشياء التي تقع عليها عينيك بغض النظر عن حاجتك الفعلية إليها.تناول المشروبات الكحولية بشراهةيلجأ البعض إلى تناول المشروبات الكحولية بشراهة عندما يتعرضون للاكتئاب، لكن ذلك يمكن أن يزيد الوضع سوءا.التشويش الذهنييؤدي الاكتئاب إلى فقدان التركيز وحدوث تشويش ذهني ويعاني صاحبه من النسيان المتكرر، وتشير بعض الدراسات إلى دور الاكتئاب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم بصورة تسهم في إضعاف جزء المخ المسئول عن الذاكرة والتفكير.استخدام مفرط للإنترنتيلجأ البعض إلى العالم الافتراضي للهروب من الاحتكاك الواقعي مع الآخرين كمحاولة للهروب ما يجعله يستخدم الإنترنت بصورة مبالغ فيها.زيادة الوزنتشير بعض الدراسات إلى أن من تعرضوا للاكتئاب خلال فترات معينة زاد وزنهم خلال تلك الفترة بسبب إقبالهم على تناول الطعام بشراهة.آلام أسفل الظهرتشير بعض الأبحاث إلى أن الشعور بآلام في أسفل الظهر له علاقة بمعاناة الشخص من الاكتئاب خلال فترات معينة.التغيرات العاطفيةيؤثر الاكتئاب على الانفعال العاطفي للشخص، فيكون متقلبا عاطفيا، حيث يظهر عواطف جياشة في بعض الأحيان أو يكون على النقيض أحيانا أخرى.التدخينيقود الاكتئاب بعض الأشخاص للإقبال على التدخين بصورة غير طبيعية.المظهر الخارجييكون الاكتئاب سببا في عدم اهتمام الشخص بمظهره الخارجي على غير الصورة التي اعتاد عليها.

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