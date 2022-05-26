https://arabic.sputniknews.com/20220526/علامات-تشير-إلى-أنك-مصاب-بالاكتئاب-1062726299.html
علامات تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب
علامات تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب
يؤدي الاكتئاب إلى تغيرات مزاجية لمن يعاني منه تؤثر سلبا على أسلوب حياته وطريقة تعامله مع الآخرين، كما تؤثر على أدائه في العمل. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T12:23+0000
2022-05-26T12:23+0000
2022-05-26T12:23+0000
منوعات
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ورغم أن مستويات الاكتئاب وتأثيره يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن هناك علامات ظاهرية يمكن أن تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد" الطبي.شراء أشياء غير ضروريةفي هذه الحالة يكون لديك شراهة في شراء كثير من الأشياء التي تقع عليها عينيك بغض النظر عن حاجتك الفعلية إليها.تناول المشروبات الكحولية بشراهةيلجأ البعض إلى تناول المشروبات الكحولية بشراهة عندما يتعرضون للاكتئاب، لكن ذلك يمكن أن يزيد الوضع سوءا.التشويش الذهنييؤدي الاكتئاب إلى فقدان التركيز وحدوث تشويش ذهني ويعاني صاحبه من النسيان المتكرر، وتشير بعض الدراسات إلى دور الاكتئاب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم بصورة تسهم في إضعاف جزء المخ المسئول عن الذاكرة والتفكير.استخدام مفرط للإنترنتيلجأ البعض إلى العالم الافتراضي للهروب من الاحتكاك الواقعي مع الآخرين كمحاولة للهروب ما يجعله يستخدم الإنترنت بصورة مبالغ فيها.زيادة الوزنتشير بعض الدراسات إلى أن من تعرضوا للاكتئاب خلال فترات معينة زاد وزنهم خلال تلك الفترة بسبب إقبالهم على تناول الطعام بشراهة.آلام أسفل الظهرتشير بعض الأبحاث إلى أن الشعور بآلام في أسفل الظهر له علاقة بمعاناة الشخص من الاكتئاب خلال فترات معينة.التغيرات العاطفيةيؤثر الاكتئاب على الانفعال العاطفي للشخص، فيكون متقلبا عاطفيا، حيث يظهر عواطف جياشة في بعض الأحيان أو يكون على النقيض أحيانا أخرى.التدخينيقود الاكتئاب بعض الأشخاص للإقبال على التدخين بصورة غير طبيعية.المظهر الخارجييكون الاكتئاب سببا في عدم اهتمام الشخص بمظهره الخارجي على غير الصورة التي اعتاد عليها.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
علامات تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب
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يؤدي الاكتئاب إلى تغيرات مزاجية لمن يعاني منه تؤثر سلبا على أسلوب حياته وطريقة تعامله مع الآخرين، كما تؤثر على أدائه في العمل.
ورغم أن مستويات الاكتئاب وتأثيره يختلف من شخص إلى آخر، إلا أن هناك علامات ظاهرية يمكن أن تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد" الطبي.
شراء أشياء غير ضرورية
في هذه الحالة يكون لديك شراهة في شراء كثير من الأشياء التي تقع عليها عينيك بغض النظر عن حاجتك الفعلية
إليها.
تناول المشروبات الكحولية بشراهة
يلجأ البعض إلى تناول المشروبات الكحولية بشراهة عندما يتعرضون للاكتئاب، لكن ذلك يمكن أن يزيد الوضع سوءا.
التشويش الذهني
يؤدي الاكتئاب إلى فقدان التركيز وحدوث تشويش ذهني ويعاني صاحبه من النسيان المتكرر، وتشير بعض الدراسات إلى دور الاكتئاب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم بصورة تسهم في إضعاف جزء المخ
المسئول عن الذاكرة والتفكير.
استخدام مفرط للإنترنت
يلجأ البعض إلى العالم الافتراضي للهروب من الاحتكاك الواقعي مع الآخرين كمحاولة للهروب ما يجعله يستخدم الإنترنت بصورة مبالغ فيها.
زيادة الوزن
تشير بعض الدراسات إلى أن من تعرضوا للاكتئاب خلال فترات معينة زاد وزنهم خلال تلك الفترة بسبب إقبالهم على تناول الطعام
بشراهة.
آلام أسفل الظهر
تشير بعض الأبحاث إلى أن الشعور بآلام في أسفل الظهر له علاقة بمعاناة الشخص من الاكتئاب خلال فترات معينة.
التغيرات العاطفية
يؤثر الاكتئاب على الانفعال العاطفي للشخص
، فيكون متقلبا عاطفيا، حيث يظهر عواطف جياشة في بعض الأحيان أو يكون على النقيض أحيانا أخرى.
التدخين
يقود الاكتئاب بعض الأشخاص للإقبال على التدخين بصورة غير طبيعية.
المظهر الخارجي
يكون الاكتئاب سببا في عدم اهتمام الشخص بمظهره الخارجي على غير الصورة التي اعتاد عليها.