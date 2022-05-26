https://arabic.sputniknews.com/20220526/فيلم-جديد-عن-جوليا-تشايلد-طاهية-غيرت-نظرة-الأمريكيين-لطريقة-تناول-الطعام-1062712963.html
فيلم جديد عن جوليا تشايلد... طاهية غيرت نظرة الأمريكيين لطريقة تناول الطعام
فيلم جديد عن جوليا تشايلد... طاهية غيرت نظرة الأمريكيين لطريقة تناول الطعام
أعدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فيلما عن الطباخة الأسطورية جوليا تشايلد، النجمة التلفزيونية ومؤلفة "كتاب الطبخ"، الذي غير طريقة تفكير الأمريكيين... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T07:06+0000
2022-05-26T07:06+0000
2022-05-26T07:06+0000
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وقالت الشبكة في تقرير عن تشايلد، نشرته الأربعاء، إن الفيلم يحكي قصة تشايلد، الطاهية الأسطورية، التي كانت جسدت دور المرأة في حياة الأمريكيين.ولفتت الشبكة إلى أن بداية حياة تشايلد المهنية كانت عام 1948 عندما وصلت إلى فرنسا لأول مرة في حياتها وكانت في الثلاثينيات ولم تكن تعرف أي شيء عن الطبخ حتى ذلك الحين.لكن بعد تناولها أول وجبة لها في مطعم فرنسي وصفت الوجبة بأنها ممتازة وكان لها تأثير في توجهها إلى الطبخ"، مشيرة إلى أن هذه الوجبة غيرت حياتها.ومنذ ذلك الحين، بدأت جوليا تشايلد تكريس حياتها لتعليم الناس أفضل طرق الطهي وكيف يمكنها الحصول على طعام لذيذ.وبعد ذلك عملت تشايلد على تأليف "كتاب الطبخ"، الذي أصبح رائدا في مجال الطبخ الفرنسي.يذكر أن جوليا تشايلد ولدت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1912، وبدأت حياتها في فرنسا في 1948، ثم توفيت عام 2004.
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منوعات, أخبار فرنسا
فيلم جديد عن جوليا تشايلد... طاهية غيرت نظرة الأمريكيين لطريقة تناول الطعام
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أعدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية فيلما عن الطباخة الأسطورية جوليا تشايلد، النجمة التلفزيونية ومؤلفة "كتاب الطبخ"، الذي غير طريقة تفكير الأمريكيين بالنسبة للطعام.
وقالت الشبكة في تقرير عن تشايلد
، نشرته الأربعاء، إن الفيلم يحكي قصة تشايلد، الطاهية الأسطورية، التي كانت جسدت دور المرأة في حياة الأمريكيين.
ولفتت الشبكة إلى أن بداية حياة تشايلد المهنية كانت عام 1948 عندما وصلت إلى فرنسا لأول مرة في حياتها وكانت في الثلاثينيات ولم تكن تعرف أي شيء عن الطبخ
حتى ذلك الحين.
لكن بعد تناولها أول وجبة لها في مطعم فرنسي وصفت الوجبة بأنها ممتازة وكان لها تأثير في توجهها إلى الطبخ
"، مشيرة إلى أن هذه الوجبة غيرت حياتها.
ومنذ ذلك الحين، بدأت جوليا تشايلد تكريس حياتها لتعليم الناس أفضل طرق الطهي وكيف يمكنها الحصول على طعام لذيذ.
وبعد ذلك عملت تشايلد على تأليف "كتاب الطبخ"، الذي أصبح رائدا في مجال
الطبخ الفرنسي.
يذكر أن جوليا تشايلد ولدت في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1912، وبدأت حياتها في فرنسا في 1948، ثم توفيت عام 2004.