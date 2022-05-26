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قيس سعيد يصدر مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد
قيس سعيد يصدر مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:29+0000
2022-05-26T11:29+0000
أخبار تونس اليوم
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ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مرسوم قيس سعيد، الذي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون "هل توافق على الدستور الجديد؟".ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وسينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه رفض مقترحا بحضور مراقبين للانتخابات التونسية المزمعة، معللا بأن بلاده ليست دولة محتلة.ووفقا لمقطع نشرته الرئاسة التونسية عبر قناتها في موقع يوتيوب، قال سعيد: "اقترحوا إرسال مراقبين، رفضنا، فنحن لسنا دولة محتلة"، مؤكداً أنّ الاستفتاء المقرر في 25 يوليو "سيدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروّجها الخصوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-التونسي-يطلع-على-الاستعدادات-لانطلاق-عمل-اللجان-الاستشارية-فيديو-1062670296.html
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أخبار تونس اليوم

قيس سعيد يصدر مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد

11:29 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDON
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مرسوم قيس سعيد، الذي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
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وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون "هل توافق على الدستور الجديد؟".
ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وسينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه رفض مقترحا بحضور مراقبين للانتخابات التونسية المزمعة، معللا بأن بلاده ليست دولة محتلة.
ووفقا لمقطع نشرته الرئاسة التونسية عبر قناتها في موقع يوتيوب، قال سعيد: "اقترحوا إرسال مراقبين، رفضنا، فنحن لسنا دولة محتلة"، مؤكداً أنّ الاستفتاء المقرر في 25 يوليو "سيدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروّجها الخصوم".
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