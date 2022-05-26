https://arabic.sputniknews.com/20220526/قيس-سعيد-يصدر-مرسوما-يدعو-الناخبين-إلى-الاستفتاء-على-دستور-جديد-1062723971.html
قيس سعيد يصدر مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد
قيس سعيد يصدر مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد
أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T11:29+0000
2022-05-26T11:29+0000
2022-05-26T11:29+0000
أخبار تونس اليوم
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ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مرسوم قيس سعيد، الذي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون "هل توافق على الدستور الجديد؟".ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وسينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه رفض مقترحا بحضور مراقبين للانتخابات التونسية المزمعة، معللا بأن بلاده ليست دولة محتلة.ووفقا لمقطع نشرته الرئاسة التونسية عبر قناتها في موقع يوتيوب، قال سعيد: "اقترحوا إرسال مراقبين، رفضنا، فنحن لسنا دولة محتلة"، مؤكداً أنّ الاستفتاء المقرر في 25 يوليو "سيدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروّجها الخصوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الرئيس-التونسي-يطلع-على-الاستعدادات-لانطلاق-عمل-اللجان-الاستشارية-فيديو-1062670296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد يصدر مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مرسوما يدعو الناخبين إلى الاستفتاء على دستور جديد.
ونشرت الجريدة الرسمية في تونس، اليوم الخميس، مرسوم قيس سعيد، الذي يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل.
وأفادت الجريدة الرسمية التونسية بأن السؤال الوحيد في الاستفتاء سيكون "هل توافق على الدستور الجديد
؟".
ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وسينتهي في العاشرة ليلا يوم 25 يوليو.
وكان الرئيس التونسي
قيس سعيد أكد أنه رفض مقترحا بحضور مراقبين للانتخابات التونسية المزمعة، معللا بأن بلاده ليست دولة محتلة.
ووفقا لمقطع نشرته الرئاسة التونسية عبر قناتها في موقع يوتيوب، قال سعيد: "اقترحوا إرسال مراقبين، رفضنا، فنحن لسنا دولة محتلة"، مؤكداً أنّ الاستفتاء المقرر في 25 يوليو "سيدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروّجها الخصوم".