https://arabic.sputniknews.com/20220526/هل-ينجح-البرلمان-اللبناني-الجديد-في-انتخاب-رئيس-له؟--1062739628.html
هل ينجح البرلمان اللبناني الجديد في انتخاب رئيس له؟
هل ينجح البرلمان اللبناني الجديد في انتخاب رئيس له؟
يواجه البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات مهمة، أولها انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب رئيسا ونائبا وأعضاء، فيما تستمر الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين... 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T16:39+0000
2022-05-26T16:39+0000
2022-05-26T16:39+0000
العالم العربي
البرلمان
انتخاب رئيس البرلمان
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وسيجتمع مجلس النواب بناء على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسة نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائب وأعضاء هيئة المكتب.ويحيط هذا الاستحقاق بعض التعقيدات لا سيما بعد قرار "التيار الوطني الحر" حليف "حزب الله" عدم انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة، ما يعرض هذا الاستحقاق إلى التعطيل في سابقة بالنسبة لانتخابات رئاسة البرلمان.النائب المنتخب أسعد درغام أكد في حديث لـ"سبوتنيك" أن موقف "التيار الوطني الحر" لا يزال على حاله، ومنسجم مع القاعدة العونية وهو عدم التصويت للرئيس نبيه بري.كما أوضح درغام أنه "إذا بقي النكد السياسي على حاله وإذا بقيت النوايا السياسية على حالها من الممكن أن نصل إلى التعطيل، وبالتالي سيكون الدمار شامل في البلد، وترك لقمة عيش اللبنانيين في مهب الريح".من جهته، قال النائب المنتخب ميشال موسى لـ"سبوتنيك" إنه "لا يجب أن يكون هناك تعطيل أبدا لأنه يوجد مؤسسة انتخبت من الشعب ويجب أن تقوم بعملها وبالتالي الدعوة ستكون ضمن مهلة الخمسة عشر يوما وعلى الأرجح ستكون أول الأسبوع المقبل بعد استكمال الاستشارات، التي تحصل بين الفرقاء السياسيين".كذلك أوضح موسى أن "مجلس النواب له دورين، دور تشريعي ودور الرقابة على الحكومة، للأسف الحكومة مستقيلة وبتصريف أعمال، الدور التشريعي الذي سيقوم به مجلس النواب بعد استكمال هيكلية المجلس، والذي سيقوم به المجلس هو متابعة مواضيع التشريعات الإصلاحية مطلوبة اليوم بإلحاح، وبالتالي يجب استكمال هذا المسار بالسرعة اللازمة".كما أكد على أنه "يجب الإسراع أيضاً في تأليف الحكومة وتفاهم الطبقة السياسية على إجراء الخطوات الدستورية للوصول بأسرع وقت ممكن لحكومة، لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لا يسمح أبداً بتضييع الوقت"، مضيفاً:"على الجميع أن يحتكم إلى رأي الناس في الانتخابات النيابية التي جرت حديثاً، والاحتكام إلى آليات العمل المنصوص عنها بالدستور أولاً وفي الأنظمة الداخلية للمؤسسات، إذا احتكمنا لهذه المواضيع مهما كانت الخلافات السياسية فسوف لن تؤثر على مجريات الأمور، طبعاً مع الدعوة اليوم لكل الفرقاء السياسيين أن الوقت اليوم ليس وقت تسجيل مواقف هذا الأمر سبق الانتخابات النيابية انتهينا واليوم نحن أمام مرحلة جديدة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, البرلمان, انتخاب رئيس البرلمان
هل ينجح البرلمان اللبناني الجديد في انتخاب رئيس له؟
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يواجه البرلمان اللبناني الجديد استحقاقات مهمة، أولها انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب رئيسا ونائبا وأعضاء، فيما تستمر الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين للتوافق على هذا الاستحقاق.
وسيجتمع مجلس النواب بناء على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسة نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل، لانتخاب رئيس جديد للمجلس ونائب وأعضاء هيئة المكتب.
ويحيط هذا الاستحقاق بعض التعقيدات لا سيما بعد قرار "التيار الوطني الحر" حليف "حزب الله" عدم انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة، ما يعرض هذا الاستحقاق إلى التعطيل في سابقة بالنسبة لانتخابات رئاسة البرلمان.
النائب المنتخب أسعد درغام أكد في حديث لـ"سبوتنيك" أن موقف "التيار الوطني الحر" لا يزال على حاله، ومنسجم مع القاعدة العونية وهو عدم التصويت للرئيس نبيه بري.
وأشار إلى أن "أولويات المرحلة المقبلة إقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب، وأن يكون هناك نية لدى كل الأفرقاء اللبنانيين للوصول إلى حل، لأن الدولار اليوم سجل رقما قياسيا ولقمة عيش اللبنانيين على المحك".
كما أوضح درغام أنه "إذا بقي النكد السياسي على حاله وإذا بقيت النوايا السياسية على حالها من الممكن أن نصل إلى التعطيل، وبالتالي سيكون الدمار شامل في البلد، وترك لقمة عيش اللبنانيين في مهب الريح".
من جهته، قال النائب المنتخب ميشال موسى لـ"سبوتنيك" إنه "لا يجب أن يكون هناك تعطيل أبدا لأنه يوجد مؤسسة انتخبت من الشعب ويجب أن تقوم بعملها وبالتالي الدعوة ستكون ضمن مهلة الخمسة عشر يوما وعلى الأرجح ستكون أول الأسبوع المقبل بعد استكمال الاستشارات، التي تحصل بين الفرقاء السياسيين".
ولفت إلى أن "النظام الداخلي ينص على كيفية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي الآليات إذا احترمت ويجب أن تحترم، تسير العملية بشكل سليم من دون أي مشاكل كما ينص الدستور، وبالتالي لا يوجد خوف، أما القول بتبديل المواقع فهذا مشروع كبير وفي بلد مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الدخول بموضوع تغيير طائفة رؤساء المواقع الثلاثة الكبرى في البلد أمر بحاجة إلى توافق سياسي والكثير من العمل وهذه الأمور غير متوفرة الآن"، مشيراً إلى أنه "يوجد أمر ملح اليوم وهو حث الجميع على إجراء الاستحقاقات الدستورية بشكل سليم من أجل أن تعود الدورة الحياتية والتنظيمية للبلاد".
كذلك أوضح موسى أن "مجلس النواب له دورين، دور تشريعي ودور الرقابة على الحكومة، للأسف الحكومة مستقيلة وبتصريف أعمال، الدور التشريعي الذي سيقوم به مجلس النواب بعد استكمال هيكلية المجلس، والذي سيقوم به المجلس هو متابعة مواضيع التشريعات الإصلاحية مطلوبة اليوم بإلحاح، وبالتالي يجب استكمال هذا المسار بالسرعة اللازمة".
كما أكد على أنه "يجب الإسراع أيضاً في تأليف الحكومة وتفاهم الطبقة السياسية على إجراء الخطوات الدستورية للوصول بأسرع وقت ممكن لحكومة، لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي لا يسمح أبداً بتضييع الوقت"، مضيفاً:"على الجميع أن يحتكم إلى رأي الناس في الانتخابات النيابية التي جرت حديثاً، والاحتكام إلى آليات العمل المنصوص عنها بالدستور أولاً وفي الأنظمة الداخلية للمؤسسات، إذا احتكمنا لهذه المواضيع مهما كانت الخلافات السياسية فسوف لن تؤثر على مجريات الأمور، طبعاً مع الدعوة اليوم لكل الفرقاء السياسيين أن الوقت اليوم ليس وقت تسجيل مواقف هذا الأمر سبق الانتخابات النيابية انتهينا واليوم نحن أمام مرحلة جديدة".