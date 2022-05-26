https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-الخارجية-الإماراتي-يزور-تركيا-لبحث-قضايا-إقليمية-1062736945.html
وزير الخارجية الإماراتي يزور تركيا لبحث قضايا إقليمية
وزير الخارجية الإماراتي يزور تركيا لبحث قضايا إقليمية
أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة إلى تركيا يوم غد الجمعة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:42+0000
2022-05-26T15:42+0000
2022-05-26T15:42+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061932585_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2f56cde6dd437cf14482ee214fda2a41.jpg
وبينت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن زيارة ابن زايد تأتي تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار البيان إلى أن زيارته تهدف لإجراء مباحثات بشأن التطورات المسجلة مؤخرا في العلاقات بين البلدين، وقضايا إقليمية.وقبل أسبوع أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.وأشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات مؤخرا لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061932585_96:0:1141:784_1920x0_80_0_0_9a5d2888a44a7c29c2cb2d44bc54225c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير الخارجية الإماراتي يزور تركيا لبحث قضايا إقليمية
تابعنا عبر
أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة إلى تركيا يوم غد الجمعة.
وبينت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن زيارة ابن زايد تأتي تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وأشار البيان إلى أن زيارته تهدف لإجراء مباحثات بشأن التطورات المسجلة مؤخرا في العلاقات بين البلدين، وقضايا إقليمية.
وقبل أسبوع أكد الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.
وأشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات مؤخرا لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.