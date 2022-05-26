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وزير الخارجية الإماراتي يزور تركيا لبحث قضايا إقليمية
وزير الخارجية الإماراتي يزور تركيا لبحث قضايا إقليمية
أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة إلى تركيا يوم غد الجمعة. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T15:42+0000
2022-05-26T15:42+0000
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وبينت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن زيارة ابن زايد تأتي تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول".وأشار البيان إلى أن زيارته تهدف لإجراء مباحثات بشأن التطورات المسجلة مؤخرا في العلاقات بين البلدين، وقضايا إقليمية.وقبل أسبوع أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.وأشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات مؤخرا لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/أردوغان-تركيا-تجاوزت-الخلافات-مع-السعودية-والإمارات-1062453600.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

وزير الخارجية الإماراتي يزور تركيا لبحث قضايا إقليمية

15:42 GMT 26.05.2022
© AFP 2022 / HANNIBAL HANSCHKEوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
© AFP 2022 / HANNIBAL HANSCHKE
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أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، سيقوم بزيارة إلى تركيا يوم غد الجمعة.
وبينت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن زيارة ابن زايد تأتي تلبية لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، بحسب وكالة "الأناضول".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السعودية، 29 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
أردوغان: تركيا تجاوزت الخلافات مع السعودية والإمارات
19 مايو, 21:12 GMT
وأشار البيان إلى أن زيارته تهدف لإجراء مباحثات بشأن التطورات المسجلة مؤخرا في العلاقات بين البلدين، وقضايا إقليمية.
وقبل أسبوع أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوز خلافات بلاده مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بين تركيا والسعودية والإمارات.
وأشار أردوغان إلى أنه زار الإمارات مؤخرا لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
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