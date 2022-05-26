https://arabic.sputniknews.com/20220526/وزير-النفط-الليبي-نخسر-يوميا-نحو-600-ألف-برميل-نفط-ولا-يمكننا-تعويض-إمدادات-النفط-الروسي-لأوروبا-1062715856.html
وزير النفط الليبي: نخسر يوميا نحو 600 ألف برميل نفط ولا يمكننا تعويض إمدادات النفط الروسي لأوروبا
وزير النفط الليبي: نخسر يوميا نحو 600 ألف برميل نفط ولا يمكننا تعويض إمدادات النفط الروسي لأوروبا
كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الليبية محمد عون، عن خسارة بلاده ما بين 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، نتيجة إغلاق الحقول والموانئ النفطية. 26.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-26T08:13+0000
2022-05-26T08:13+0000
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ولفت الوزير، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"، إلى أنه "شكل "لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب".وقال عون إن الإغلاقات تمت "خارج نطاق الحكماء والفاعلين"، لذلك لا زالت اللجنة تعمل وفي تواصل مع الأطراف المعنية، آملا أن يتم استئناف إنتاج النفط "لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطي النقد الأجنبي".وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية، كاشفا أن الإنتاج المستقبلي "لن يكون قادرا على سد الاحتياجات المحلية"، وأوضح بأن "محطات توليد الكهرباء في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل".وأكد الوزير أن بلاده لا يمكنها تعويض إمدادات النفط الروسي الموجه إلى أوروبا، حتى في حالة تطوير جميع حقولها، متابعا: "يمكننا تعويض جزء بسيط فقط".وقال الوزير: "إذا طورت الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، الأمر الذي سيستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/تصريحات-متناقضة-رئيس-الوطنية-للنفط-ليبيا-قادرة-على-تزويد-أوروبا-بالنفط-والغاز-الطبيعي-1062264471.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, سوق النفط
وزير النفط الليبي: نخسر يوميا نحو 600 ألف برميل نفط ولا يمكننا تعويض إمدادات النفط الروسي لأوروبا
08:13 GMT 26.05.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 26.05.2022) تابعنا عبر
كشف وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الليبية محمد عون، عن خسارة بلاده ما بين 550 إلى 600 ألف برميل نفط يوميا، نتيجة إغلاق الحقول والموانئ النفطية.
ولفت الوزير، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا"
، إلى أنه "شكل "لجنة للتواصل مع الفعاليات في مناطق الجنوب والشرق والغرب".
وقال عون إن الإغلاقات تمت "خارج نطاق الحكماء والفاعلين"، لذلك لا زالت اللجنة تعمل وفي تواصل مع الأطراف المعنية، آملا أن يتم استئناف إنتاج النفط "لأن الإغلاق يؤثر على جميع الليبيين وعلى احتياطي النقد الأجنبي".
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى حقول الغاز البحرية قيد التطوير بموجب اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة "إيني" الإيطالية، كاشفا أن الإنتاج المستقبلي "لن يكون قادرا على سد الاحتياجات المحلية"، وأوضح بأن "محطات توليد الكهرباء
في ليبيا تحتاج مليار قدم مكعب من الغاز (28.3 مليون متر مكعب) في الوقت الحالي، وهذه الكمية ستتضاعف في المستقبل".
وأكد الوزير أن بلاده لا يمكنها تعويض إمدادات النفط الروسي
الموجه إلى أوروبا، حتى في حالة تطوير جميع حقولها، متابعا: "يمكننا تعويض جزء بسيط فقط".
وقال الوزير: "إذا طورت الاكتشافات النفطية والغازية في كامل ليبيا، الأمر الذي سيستغرق ثلاث إلى سبع سنوات، سنتمكن من تعويض جزء بسيط فقط من الإمدادات الروسية".