إيلون ماسك يرفض استخدام لقب "ملياردير" كازدراء... "خطأ أخلاقي وغبي"
© AFP 2022 / KENNY OLIVEIRAالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2022 / KENNY OLIVEIRA
عبّر أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، عن رفضه استخدام لقب "ملياردير" كازدراء، مؤكدا أن المليارديرات ليسوا الأشرار.
وكتب ماسك عبر حسابه على "تويتر"، أمس الخميس، أنه "من الخطأ الأخلاقي والغبي استخدام كلمة (ملياردير) كازدراء، إذا كان هذا الشخص يستخدم ثروته لإنشاء منتجات تجعل الملايين من الناس سعداء".
If the reason for it is building products that make millions of people happy— Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2022
وجاءت تغريدات إيلون ماسك ردا على تغريدة أخرى يقول كاتبها فيها: "أشعر أن المليارديرات هم أكثر رقة من غيرهم عندما يحاولون جني الأموال، وأكثر شناعة عندما ينفقونها في محاولة "صنع الخير".
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبرع إيلون ماسك بنحو 5.7 مليار دولار من أسهم شركته "تسلا" لجمعية خيرية لم يكشف عنها، وهو تبرع جعله ثاني أكبر متبرع لأمريكا في العام الماضي 2021، بعد الملياردير بيل غيتس وطليقته ميليندا.
20 مايو, 16:22 GMT
من ناحية أخرى، أجرى إيلون ماسك استطلاع رأي للـ95 مليون متابع له على "تويتر"، بشأن من يثقون بهم بدرجة أقل: السياسيون أم المليارديرات.
واعتبارا من منتصف نهار اليوم الجمعة، قال ثلاثة أرباع المستجيبين، البالغ عددهم 2.8 مليون، أنهم أقل ثقة بالسياسيين.
.@aoc I dare you to run the same poll with your followers— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022
بعد ذلك، قام ماسك بإطلاع النائبة، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي، على نتيجة استطلاع الرأي، بعد أن قالت في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية مؤخرا أنها ترغب في استبدال سيارتها من تصنيع شركة "تسلا" التي يملكها ماسك، بسيارة كهربائية تصنعها شركة تدعم النقابات، وذلك لأن ماسك عارض إلى حد كبير النقابات في "تسلا".
Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., is keen to ditch her Tesla Model 3 and purchase another electric vehicle after getting into a tiff on Twitter with Tesla CEO @elonmusk, Bloomberg reports. https://t.co/zJPZ5Af7DZ pic.twitter.com/kxafpY3xRl— Newsmax (@newsmax) May 26, 2022
وتحدى ماسك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز على إجراء نفس مضمون الاستطلاع مع متابعيها على "تويتر".