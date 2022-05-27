https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيلون-ماسك-يرفض-استخدام-لقب-ملياردير-كازدراء-خطأ-أخلاقي-وغبي-1062785512.html

إيلون ماسك يرفض استخدام لقب "ملياردير" كازدراء... "خطأ أخلاقي وغبي"

إيلون ماسك يرفض استخدام لقب "ملياردير" كازدراء... "خطأ أخلاقي وغبي"

عبّر أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، عن رفضه استخدام لقب "ملياردير" كازدراء، مؤكدا أن ‏المليارديرات ليسوا الأشرار.‏ 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T19:03+0000

2022-05-27T19:03+0000

2022-05-27T19:03+0000

إيلون ماسك

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062785470_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_f0cf76f01ac5f9dff54b56e646a059ba.jpg

وكتب ماسك عبر حسابه على "تويتر"، أمس الخميس، أنه "من الخطأ الأخلاقي والغبي استخدام كلمة (ملياردير) كازدراء، إذا كان هذا الشخص يستخدم ثروته لإنشاء منتجات تجعل الملايين من الناس سعداء".وجاءت تغريدات إيلون ماسك ردا على تغريدة أخرى يقول كاتبها فيها: "أشعر أن المليارديرات هم أكثر رقة من غيرهم عندما يحاولون جني الأموال، وأكثر شناعة عندما ينفقونها في محاولة "صنع الخير".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبرع إيلون ماسك بنحو 5.7 مليار دولار من أسهم شركته "تسلا" لجمعية خيرية لم يكشف عنها، وهو تبرع جعله ثاني أكبر متبرع لأمريكا في العام الماضي 2021، بعد الملياردير بيل غيتس وطليقته ميليندا.من ناحية أخرى، أجرى إيلون ماسك استطلاع رأي للـ95 مليون متابع له على "تويتر"، بشأن من يثقون بهم بدرجة أقل: السياسيون أم المليارديرات.واعتبارا من منتصف نهار اليوم الجمعة، قال ثلاثة أرباع المستجيبين، البالغ عددهم 2.8 مليون، أنهم أقل ثقة بالسياسيين.بعد ذلك، قام ماسك بإطلاع النائبة، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وهي أصغر عضو في الكونغرس الأمريكي، على نتيجة استطلاع الرأي، بعد أن قالت في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية مؤخرا أنها ترغب في استبدال سيارتها من تصنيع شركة "تسلا" التي يملكها ماسك، بسيارة كهربائية تصنعها شركة تدعم النقابات، وذلك لأن ماسك عارض إلى حد كبير النقابات في "تسلا".وتحدى ماسك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز على إجراء نفس مضمون الاستطلاع مع متابعيها على "تويتر".

https://arabic.sputniknews.com/20220520/سر-زيارة-إيلون-ماسك-إلى-البرازيل-ومقابلة-بولسونارو-1062483874.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إيلون ماسك, مجتمع, منوعات