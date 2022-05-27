https://arabic.sputniknews.com/20220527/الجيش-الإسرائيلي-يتخذ-قرارا-هو-الأول-من-نوعه-لـالمجندات-بين-صفوفه-1062762715.html

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا هو الأول من نوعه لـ"المجندات" بين صفوفه

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا هو الأول من نوعه لـ"المجندات" بين صفوفه

اتخذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرارا هو الأول من نوعه لـ"المجندات" بين صفوفه. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T10:49+0000

2022-05-27T10:49+0000

2022-05-27T10:49+0000

إسرائيل

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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، وللمرة الأولى، سمح للمجندات بالعمل كمقاتلات في وحدة الإنقاذ الخاصة، المعروفة بـ"669"، وهو ما سمح به على خلفية التماس تقدمت به مجندات إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، في العام 2020.وأكدت الصحيفة أن الجنرال أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، قد وافق على القيام بالأدوار القتالية والاندماج أو الضم لوحدة الإنقاذ الخاصة 669، وهي فرقة أو نخبة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن رئاسة الأركان قد وافقت على هذا الأمر بعد مشاورات مكثفة، وانتهى الأمر بالموافقة على دمج النساء أو المجندات في الوحدة الخاصة والقيام بأدوار قتالية في وحدة تابعة لسلاح الجو، بدعوى الاستثمار في العنصر البشري النسائي داخل الجيش نفسه.يذكر أن الوحدة 669 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وهي من القوات الخاص في الجيش، وتقوم بعمليات الإجلاء الطبي، وتم تأسيسها في العام 1974.

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