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النيابة المصرية تخلي سبيل فتاة صومالية قتلت سائقا
النيابة المصرية تخلي سبيل فتاة صومالية قتلت سائقا
أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها، في واقعة قتلها سائق مركبة آلية "توك توك" بسكين، بعد محاولته الاعتداء عليها. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:02+0000
2022-05-27T15:02+0000
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وصرحت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنها قررت الإفراج عن الفتاة، بعدما أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، بعد تلقيها إخطارا بالعثور على جثمان سائق توك توك، بالطريق العام بجوار مركبته بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيا حالَ استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.وأضافت النيابة في بيانها، أنها "استهلت تحقيقاتها بالانتقال لمكان تواجد الجثمان لمناظرته، والذي تبين تواجده بجوار مركبة آلية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية، كما عاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبينت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة".وتابعت أنه "باستجواب الفتاة الصومالية أقرت بقتلها السائق حالَ مقاومته أثناءَ محاولته مواقعتها كرهًا عنها، وأوضحت في ذلك بأنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقّف مدعيا عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضًا، وشرع في مواقعتها واضعًا السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيبت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث، وقد اصطحبت النيابة العامة الفتاةَ لمسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلًا".وأوضحت النيابة أنه "أُرفق بالأوراق تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها، هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق الرواية التي أدلت بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط، وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات".
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النيابة المصرية تخلي سبيل فتاة صومالية قتلت سائقا

15:02 GMT 27.05.2022
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
CC BY 3.0 / Bastique /
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أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل فتاة صومالية على ذمة التحقيق معها، في واقعة قتلها سائق مركبة آلية "توك توك" بسكين، بعد محاولته الاعتداء عليها.
وصرحت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنها قررت الإفراج عن الفتاة، بعدما أكدت تحريات الشرطة صحةَ روايتها في التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، بعد تلقيها إخطارا بالعثور على جثمان سائق توك توك، بالطريق العام بجوار مركبته بمنطقة التوسعات الشمالية بأكتوبر، وحضور فتاة صومالية لقسم الشرطة للإبلاغ عن محاولة السائق التعدي عليها جنسيا حالَ استقلالها معه المركبة، وتهديده لها بسكين، لكنها تمكنت من انتزاع السكين منه وإصابته به، والفرار منه، ثم الإبلاغ بما وقع.
وأضافت النيابة في بيانها، أنها "استهلت تحقيقاتها بالانتقال لمكان تواجد الجثمان لمناظرته، والذي تبين تواجده بجوار مركبة آلية ( توك توك ) بدون لوحات معدنية، كما عاينت مسرح الحادث والمركبة المعثور عليها، وتبينت آثار دماء بهما، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية برفعها وفحصها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق لبيان إصاباته، وسبب وكيفية حدوثها، والأدوات المستخدمة في إحداثها، وإعداد تقرير بالنتيجة".
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وتابعت أنه "باستجواب الفتاة الصومالية أقرت بقتلها السائق حالَ مقاومته أثناءَ محاولته مواقعتها كرهًا عنها، وأوضحت في ذلك بأنها قد استقلت المركبة الآلية برفقة السائق لتوصيلها، وأنه قد اتخذ طريقا غير مأهول أثناءَ ذلك، وتوقّف مدعيا عطل أصاب مركبته، ثم أشهر في وجهها سكينا كان يخفيه أسفل مقعد القيادة، وهددها لمواقعتها، ففرّت منه هاربة، فلحقها، وتمكن منها بعدما سقطت أرضًا، وشرع في مواقعتها واضعًا السكين على رقبتها، فقاومته وأمسكت السكين بكلتا يديها حتى أُصيبت أصابعها بجروح، وانتزعته منه وطعنته به، فتركها، وفرَّت هاربةً تستغيث بأحد الخُفَراء، ثم أبلغت الشرطة بما حدث، وقد اصطحبت النيابة العامة الفتاةَ لمسرح الواقعة بعد استجوابها، وأجرت معاينة تصويرية للجريمة على نحو ما أقرَّت به في التحقيقات تفصيلًا".
وأوضحت النيابة أنه "أُرفق بالأوراق تقرير بشأن توقيع الكشف الطبي على الفتاة، والثابت به إصابتها بجرح قطعي برأسها، وعدة جروح قطعية بأصابع يديها، هذا، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة على نحو ما جاء بإقرار الفتاة في التحقيقات، كما ورد تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان السائق، والذي أكد أن وفاته قد حدثت نتيجة الإصابة التي أشارت إليها الفتاة، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق الرواية التي أدلت بها في التحقيقات باستخدام مثل السكين المضبوط، وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الفتاة بضمانِ محل إقامتها، وجارٍ استكمال التحقيقات".
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