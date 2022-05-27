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https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-مختبرات-أمريكية-وراء-تفشي-جدري-القرود-في-نيجيريا-1062773763.html
روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود في نيجيريا
روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود في نيجيريا
كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن مكان مصدر فيروس جدري القرود في نيجيريا كان... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T14:08+0000
2022-05-27T14:12+0000
روسيا
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وقال كيريلوف إن "فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل".وأضاف كيريلوف: "هناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تسيطر عليها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد".وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغرب أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/الدفاع-الروسية-تعلن-وجود-معلومات-حول-10-مشاريع-أمريكية-في-أوكرانيا-يتم-العمل-فيها-لنشر-الأمراض--1062773172.html
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روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود في نيجيريا

14:08 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 14:12 GMT 27.05.2022)
CC0 / pexels.com / مختبرات بيولوجية
مختبرات بيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
CC0 / pexels.com /
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كشف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، اليوم الجمعة، أن مكان مصدر فيروس جدري القرود في نيجيريا كان تحت إشراف الولايات المتحدة ومختبراتها البيولوجية.
وقال كيريلوف إن "فيروس جدري القرود جاء من نيجيريا، حيث تعمل أربعة مختبرات بيولوجية أمريكية على الأقل".
وأضاف كيريلوف: "هناك ما لا يقل عن أربعة مختبرات بيولوجية تسيطر عليها واشنطن في نيجيريا ومن هناك بدأ تفشي الفيروس الجديد".
وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة موطّنة في وسط وغرب أفريقيا، وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع الأشخاص أو الحيوانات أو المواد المصابة بالفيروس، مع أعراض تشمل الطفح الجلدي والحمى والصداع وآلام العضلات والتورم وآلام الظهر.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
الدفاع الروسية تعلن وجود معلومات حول 10 مشاريع أمريكية في أوكرانيا يتم العمل فيها لنشر الأمراض
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