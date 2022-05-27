https://arabic.sputniknews.com/20220527/سحب-3-آلاف-طن-من-منتجات-كيندر-في-فرنسا-بسبب-مخاوف-من-السالمونيلا-1062757500.html
سحب 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" في فرنسا بسبب مخاوف من السالمونيلا
سحب 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" في فرنسا بسبب مخاوف من السالمونيلا
أعلن رئيس شركة "فيريرو فرانس" أنه تم سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا، مما تسبب في خسائر تقدر بعشرات الملايين من... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T08:45+0000
2022-05-27T08:45+0000
2022-05-27T08:45+0000
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وحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس الشركة نيكولاس نيكوف لوسائل إعلام محلية، إن التلوث جاء "من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع في مدينة آرلون ببلجيكا". وأضاف أن "التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام". وتابع: "هذه الأزمة مفجعة. إنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عامًا الماضية". وأعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50 في المئة من فحوصات الصحة والسلامة من قبل "مختبر خارجي" معتمد في المستقبل، بدلاً من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط. وأكد أن الشركة "طلبت إعادة الافتتاح اعتبارًا من 13 يونيو/حزيران المقبل لإعادة إطلاق الإنتاج في أسرع وقت ممكن".يذكر أنه وجد أن منتجات الشوكولاتة "كيندر" المصنوعة في مصنع في مدينة آرلون جنوب شرقي بلجيكا، تحتوي على السالمونيلا، مما أدى إلى 150 حالة تسمم في 9 دول أوروبية. كان 81 من هذه الحالات في فرنسا، وكان يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال دون سن العاشرة.وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم معالجة معظم الحالات في غضون أيام قليلة، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.ويمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك يجب على أي شخص مصاب الالتزام بممارسات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وتجنب إطعام الآخرين حيثما أمكن ذلك، إذا كانت لديه الأعراض.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مفاجأة-بيضة-كيندر-هذه-المرةعدوى-السالمونيلا--1061258704.html
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أخبار فرنسا , مجتمع, اقتصاد
سحب 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" في فرنسا بسبب مخاوف من السالمونيلا
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أعلن رئيس شركة "فيريرو فرانس" أنه تم سحب أكثر من 3 آلاف طن من منتجات "كيندر" من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا، مما تسبب في خسائر تقدر بعشرات الملايين من اليورو.
وحسب وكالة "فرانس برس"
، قال رئيس الشركة نيكولاس نيكوف لوسائل إعلام محلية، إن التلوث جاء "من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع في مدينة آرلون ببلجيكا".
وأضاف أن "التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام".
وتابع: "هذه الأزمة مفجعة. إنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عامًا الماضية".
وأعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50 في المئة من فحوصات الصحة والسلامة من قبل "مختبر خارجي" معتمد في المستقبل، بدلاً من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط.
وأكد أن الشركة "طلبت إعادة الافتتاح اعتبارًا من 13 يونيو/حزيران المقبل لإعادة إطلاق الإنتاج في أسرع وقت ممكن".
يذكر أنه وجد أن منتجات الشوكولاتة "كيندر" المصنوعة في مصنع في مدينة آرلون جنوب شرقي بلجيكا، تحتوي على السالمونيلا، مما أدى إلى 150 حالة تسمم في 9 دول أوروبية.
كان 81 من هذه الحالات في فرنسا، وكان يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال دون سن العاشرة.
وتشمل أعراض السالمونيلا
الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم معالجة معظم الحالات في غضون أيام قليلة، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
ويمكن أن تنتشر السالمونيلا من شخص لآخر، لذلك يجب على أي شخص مصاب الالتزام بممارسات النظافة الجيدة مثل غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام وتجنب إطعام الآخرين حيثما أمكن ذلك، إذا كانت لديه الأعراض.