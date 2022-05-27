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لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال
لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل العملة وأسواق المال في ظل العقوبات الغربية، مشيرا إلى... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:35+0000
2022-05-27T11:37+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد ببث عبر الفيديو، إن "الاجتماع (اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي) يجري في ظروف جيوسياسية واقتصادية صعبة. لكننا تمكنا من وقف المشاكل في العملة والسوق المالية".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العقوبات الغربية ضد مينسك وموسكو ستؤثر على جميع دول الاتحاد.وشدد لوكاشينكوعلى أنه "من المستحيل الجلوس مكتوفي الأيدي"، مناشدا دول الاتحاد لـ"توحيد العمل كجبهة موحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html
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العالم, اقتصاد, روسيا

لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال

11:35 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 27.05.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل العملة وأسواق المال في ظل العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن الضغط الغربي في هذا القطاع آخذ في الازدياد.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد ببث عبر الفيديو، إن "الاجتماع (اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي) يجري في ظروف جيوسياسية واقتصادية صعبة. لكننا تمكنا من وقف المشاكل في العملة والسوق المالية".

ومن جهة أخرى، نوه لوكاشينكو إلى أن ضغط العقوبات المعلنة من الجانب الغربي آخذ في الازدياد.

البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
صحيفة: روسيا لديها طرق لتجنب التخلف عن السداد حتى دون ترخيص أمريكي
07:05 GMT
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العقوبات الغربية ضد مينسك وموسكو ستؤثر على جميع دول الاتحاد.
وشدد لوكاشينكوعلى أنه "من المستحيل الجلوس مكتوفي الأيدي"، مناشدا دول الاتحاد لـ"توحيد العمل كجبهة موحدة".
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