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لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال
لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل العملة وأسواق المال في ظل العقوبات الغربية، مشيرا إلى... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:35+0000
2022-05-27T11:35+0000
2022-05-27T11:37+0000
العالم
اقتصاد
روسيا
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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد ببث عبر الفيديو، إن "الاجتماع (اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي) يجري في ظروف جيوسياسية واقتصادية صعبة. لكننا تمكنا من وقف المشاكل في العملة والسوق المالية".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العقوبات الغربية ضد مينسك وموسكو ستؤثر على جميع دول الاتحاد.وشدد لوكاشينكوعلى أنه "من المستحيل الجلوس مكتوفي الأيدي"، مناشدا دول الاتحاد لـ"توحيد العمل كجبهة موحدة".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html
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العالم, اقتصاد, روسيا
لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال
11:35 GMT 27.05.2022 (تم التحديث: 11:37 GMT 27.05.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل العملة وأسواق المال في ظل العقوبات الغربية، مشيرا إلى أن الضغط الغربي في هذا القطاع آخذ في الازدياد.
وقال لوكاشينكو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد ببث عبر الفيديو، إن "الاجتماع (اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي) يجري في ظروف جيوسياسية واقتصادية صعبة. لكننا تمكنا من وقف المشاكل في العملة والسوق المالية".
ومن جهة أخرى، نوه لوكاشينكو إلى أن ضغط العقوبات المعلنة من الجانب الغربي آخذ في الازدياد.
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العقوبات الغربية ضد
مينسك وموسكو ستؤثر على جميع دول الاتحاد.
وشدد لوكاشينكوعلى أنه "من المستحيل الجلوس مكتوفي الأيدي"، مناشدا دول الاتحاد لـ"توحيد العمل كجبهة موحدة".