https://arabic.sputniknews.com/20220527/لوكاشينكو-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-تمكن-من-كبح-مشاكل-أسواق-المال-1062764633.html

لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال

لوكاشينكو: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل أسواق المال

أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تمكن من كبح مشاكل العملة وأسواق المال في ظل العقوبات الغربية، مشيرا إلى... 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:35+0000

2022-05-27T11:35+0000

2022-05-27T11:37+0000

العالم

اقتصاد

روسيا

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، الذي عقد ببث عبر الفيديو، إن "الاجتماع (اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي) يجري في ظروف جيوسياسية واقتصادية صعبة. لكننا تمكنا من وقف المشاكل في العملة والسوق المالية".وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن العقوبات الغربية ضد مينسك وموسكو ستؤثر على جميع دول الاتحاد.وشدد لوكاشينكوعلى أنه "من المستحيل الجلوس مكتوفي الأيدي"، مناشدا دول الاتحاد لـ"توحيد العمل كجبهة موحدة".

https://arabic.sputniknews.com/20220527/صحيفة-روسيا-لديها-طرق-لتجنب-التخلف-عن-السداد-حتى-دون-ترخيص-أمريكي-1062753188.html

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