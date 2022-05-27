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https://arabic.sputniknews.com/20220527/محمد-صلاح-يهنيء-مهاجم-توتنهام-الكوري-على-لقب-هداف-الدوري-الإنجليزي-1062753390.html
محمد صلاح يهنيء مهاجم توتنهام الكوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يهنيء مهاجم توتنهام الكوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي
هنأ محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام على فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:41+0000
2022-05-27T07:41+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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ووفقا لما كتبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبدى صلاح سعادته بمشاركة اللاعب الكوري الجنوبي "سون هيونغ- مين" له في لقب هداف الدوري وحصولهما سويا على جائزة الحذاء الذهبي.وقد سجل كل من سون وصلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021- 2022.ونشر صلاح عبر حسابه، معيدا تغريدة سون التي يظهر فيها حاملا الحذاء الذهبي في مطار إنتشون الدولي غرب كوريا الجنوبية، وكتب قائلا: "مبارك سوني".
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أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يهنيء مهاجم توتنهام الكوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي

07:41 GMT 27.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLاللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
اللاعب المصري محمد صلاح يتوج مع ليفربول ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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هنأ محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام على فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز
ووفقا لما كتبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبدى صلاح سعادته بمشاركة اللاعب الكوري الجنوبي "سون هيونغ- مين" له في لقب هداف الدوري وحصولهما سويا على جائزة الحذاء الذهبي.
وقد سجل كل من سون وصلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021- 2022.
ونشر صلاح عبر حسابه، معيدا تغريدة سون التي يظهر فيها حاملا الحذاء الذهبي في مطار إنتشون الدولي غرب كوريا الجنوبية، وكتب قائلا: "مبارك سوني".
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