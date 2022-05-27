https://arabic.sputniknews.com/20220527/محمد-صلاح-يهنيء-مهاجم-توتنهام-الكوري-على-لقب-هداف-الدوري-الإنجليزي-1062753390.html
محمد صلاح يهنيء مهاجم توتنهام الكوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يهنيء مهاجم توتنهام الكوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي
هنأ محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام على فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T07:41+0000
2022-05-27T07:41+0000
2022-05-27T07:41+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
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ووفقا لما كتبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبدى صلاح سعادته بمشاركة اللاعب الكوري الجنوبي "سون هيونغ- مين" له في لقب هداف الدوري وحصولهما سويا على جائزة الحذاء الذهبي.وقد سجل كل من سون وصلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021- 2022.ونشر صلاح عبر حسابه، معيدا تغريدة سون التي يظهر فيها حاملا الحذاء الذهبي في مطار إنتشون الدولي غرب كوريا الجنوبية، وكتب قائلا: "مبارك سوني".
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0f/1062261637_0:168:2048:1704_1920x0_80_0_0_90165b82e3ef9c31c334c969eed039db.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يهنيء مهاجم توتنهام الكوري على لقب هداف الدوري الإنجليزي
تابعنا عبر
هنأ محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، اللاعب سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام على فوزه بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز
ووفقا لما كتبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبدى صلاح
سعادته بمشاركة اللاعب الكوري الجنوبي "سون هيونغ- مين" له في لقب هداف الدوري وحصولهما سويا على جائزة الحذاء الذهبي.
وقد سجل كل من سون وصلاح 23 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021- 2022.
ونشر صلاح عبر حسابه، معيدا تغريدة سون التي يظهر فيها حاملا الحذاء الذهبي
في مطار إنتشون الدولي غرب كوريا الجنوبية، وكتب قائلا: "مبارك سوني".