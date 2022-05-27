https://arabic.sputniknews.com/20220527/مسلمو-روسيا-وجمهورية-دونيتسك-سيقومون-بأداء-فريضة-حج-مشتركة-هذا-العام-1062779402.html
مسلمو روسيا وجمهورية دونيتسك سيقومون بأداء فريضة حج مشتركة هذا العام
مسلمو روسيا وجمهورية دونيتسك سيقومون بأداء فريضة حج مشتركة هذا العام
قال رئيس الجالية المسلمة في جمهورية دونيتسك، رشيد براجين، اليوم الجمعة، إن مسلمي روسيا وجمهورية دونيتسك سيقومون بأداء فريضة حج مشتركة في يوليو/تموز من هذا... 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T15:58+0000
2022-05-27T15:58+0000
2022-05-27T15:58+0000
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضح براجين أن 15 شخصًا سيذهبون في رحلة دينية من جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري بالفعل تشكيل القوائم، ويتم إعداد الوثائق اللازمة، ويتم حل المشكلات التنظيمية الأخرى، وفقا لوكالة أخبار دونيتسك.قررت المجتمعات المسلمة في جمهورية دونيتسك وماكييفكا وجورلوفكا وعدد من المناطق الأخرى إنشاء مجلس روحي، كما قرروا الدخول في الإدارة الروحية الروسية تحت قيادة المفتي رافيل غاينوتدين.وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إنشاء-إدارة-روحية-للمسلمين-في-جمهورية-دونيتسك-1061486380.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
مسلمو روسيا وجمهورية دونيتسك سيقومون بأداء فريضة حج مشتركة هذا العام
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قال رئيس الجالية المسلمة في جمهورية دونيتسك، رشيد براجين، اليوم الجمعة، إن مسلمي روسيا وجمهورية دونيتسك سيقومون بأداء فريضة حج مشتركة في يوليو/تموز من هذا العام.
وأوضح براجين أن 15 شخصًا سيذهبون في رحلة دينية من جمهورية دونيتسك الشعبية، ويجري بالفعل تشكيل القوائم، ويتم إعداد الوثائق اللازمة، ويتم حل المشكلات التنظيمية الأخرى، وفقا لوكالة أخبار دونيتسك
.
قررت المجتمعات المسلمة في جمهورية دونيتسك وماكييفكا وجورلوفكا وعدد من المناطق الأخرى إنشاء مجلس روحي
، كما قرروا الدخول في الإدارة الروحية الروسية تحت قيادة المفتي رافيل غاينوتدين.
وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية
في وقت سابق: "تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية".