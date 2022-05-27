https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الخارجية-الأوكراني-يشكو-من-الاتحاد-الأوروبي-لمطالبة-كييف-التفاوض-مع-موسكو-1062763367.html

وزير الخارجية الأوكراني يشكو من الاتحاد الأوروبي لمطالبة كييف التفاوض مع موسكو

وزير الخارجية الأوكراني يشكو من الاتحاد الأوروبي لمطالبة كييف التفاوض مع موسكو

أشتكى وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، من الاتحاد الأوروبي، بسبب مطالبة كييف التفاوض مع موسكو. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:02+0000

2022-05-27T11:02+0000

2022-05-27T11:02+0000

العالم

المفاوضات

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وقال كوليبا عن رأي أوروبا: "إذا كان كل شيء صعبا للغاية، فنحن بحاجة إلى الجلوس والتفاوض، بغض النظر عن ثمن هذه الاتفاقيات".ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني، فقد سمع بالفعل هذا "الموقف المؤلم للغاية" أكثر من مرة.قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن القيادة الأوكرانية دائما ما تدلي بتصريحات تتناقض مع بعضها بعضا، مما لا يسمح بفهم ماذا تريد كييف.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تعليق الكرملين على تصريحات فلاديمير زيلينسكي التي قال فيها إن المفاوضات مع روسيا "ضرورية من أجل إنهاء النزاع، إلا أن الجانب الروسي لا يرغب في التفاوض": "المفاوضات مجمدة في الوقت الحالي بقرار وفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني. هذا أولا، يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي. ثانيا، فإن القيادة الأوكرانية عموما دائما ما تدلي بتصريحات تناقض بعضها بعضا. هذا لا يسمح إطلاقا بفهم ماذا يريد الجانب الأوكراني، وهل هو مستعد لإبداء نهج رصين وإدراك الوضع الراهن".ورغم توقف المحادثات في الأسابيع الأخيرة، إلا أن موسكو أكدت أنها لم تكن ترغب في تجميد المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرة إلى استعدادها العودة للمفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجا بناء وترد على المقترحات الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف--تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الاستعداد-للتفاوض-يتعارض-مع-حقيقة-تجميد-عملية-التفاوض-من-قبل-كييف-1062760377.html

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العالم, المفاوضات