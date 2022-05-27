عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الخارجية-الأوكراني-يشكو-من-الاتحاد-الأوروبي-لمطالبة-كييف-التفاوض-مع-موسكو-1062763367.html
وزير الخارجية الأوكراني يشكو من الاتحاد الأوروبي لمطالبة كييف التفاوض مع موسكو
وزير الخارجية الأوكراني يشكو من الاتحاد الأوروبي لمطالبة كييف التفاوض مع موسكو
أشتكى وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، من الاتحاد الأوروبي، بسبب مطالبة كييف التفاوض مع موسكو. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T11:02+0000
2022-05-27T11:02+0000
العالم
المفاوضات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6dd289409eca19d0c0e5dceef6e2e20b.jpg
وقال كوليبا عن رأي أوروبا: "إذا كان كل شيء صعبا للغاية، فنحن بحاجة إلى الجلوس والتفاوض، بغض النظر عن ثمن هذه الاتفاقيات".ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني، فقد سمع بالفعل هذا "الموقف المؤلم للغاية" أكثر من مرة.قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن القيادة الأوكرانية دائما ما تدلي بتصريحات تتناقض مع بعضها بعضا، مما لا يسمح بفهم ماذا تريد كييف.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تعليق الكرملين على تصريحات فلاديمير زيلينسكي التي قال فيها إن المفاوضات مع روسيا "ضرورية من أجل إنهاء النزاع، إلا أن الجانب الروسي لا يرغب في التفاوض": "المفاوضات مجمدة في الوقت الحالي بقرار وفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني. هذا أولا، يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي. ثانيا، فإن القيادة الأوكرانية عموما دائما ما تدلي بتصريحات تناقض بعضها بعضا. هذا لا يسمح إطلاقا بفهم ماذا يريد الجانب الأوكراني، وهل هو مستعد لإبداء نهج رصين وإدراك الوضع الراهن".ورغم توقف المحادثات في الأسابيع الأخيرة، إلا أن موسكو أكدت أنها لم تكن ترغب في تجميد المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرة إلى استعدادها العودة للمفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجا بناء وترد على المقترحات الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/بيسكوف--تصريحات-زيلينسكي-بشأن-الاستعداد-للتفاوض-يتعارض-مع-حقيقة-تجميد-عملية-التفاوض-من-قبل-كييف-1062760377.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059709502_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_3287e060ee7c8454b3a7aa0f9aed6043.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, المفاوضات

وزير الخارجية الأوكراني يشكو من الاتحاد الأوروبي لمطالبة كييف التفاوض مع موسكو

11:02 GMT 27.05.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
أشتكى وزير الخارجية الأوكرانية دميتري كوليبا، من الاتحاد الأوروبي، بسبب مطالبة كييف التفاوض مع موسكو.
وقال كوليبا عن رأي أوروبا: "إذا كان كل شيء صعبا للغاية، فنحن بحاجة إلى الجلوس والتفاوض، بغض النظر عن ثمن هذه الاتفاقيات".
ووفقا لوزير الخارجية الأوكراني، فقد سمع بالفعل هذا "الموقف المؤلم للغاية" أكثر من مرة.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن القيادة الأوكرانية دائما ما تدلي بتصريحات تتناقض مع بعضها بعضا، مما لا يسمح بفهم ماذا تريد كييف.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن تعليق الكرملين على تصريحات فلاديمير زيلينسكي التي قال فيها إن المفاوضات مع روسيا "ضرورية من أجل إنهاء النزاع، إلا أن الجانب الروسي لا يرغب في التفاوض": "المفاوضات مجمدة في الوقت الحالي بقرار وفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني. هذا أولا، يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي. ثانيا، فإن القيادة الأوكرانية عموما دائما ما تدلي بتصريحات تناقض بعضها بعضا. هذا لا يسمح إطلاقا بفهم ماذا يريد الجانب الأوكراني، وهل هو مستعد لإبداء نهج رصين وإدراك الوضع الراهن".
ورغم توقف المحادثات في الأسابيع الأخيرة، إلا أن موسكو أكدت أنها لم تكن ترغب في تجميد المفاوضات مع أوكرانيا، مشيرة إلى استعدادها العودة للمفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجا بناء وترد على المقترحات الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيسكوف: تصريحات زيلينسكي المتضاربة بشأن المفاوضات لا تسمح لنا بفهم ما تريده كييف
09:52 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала