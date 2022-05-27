https://arabic.sputniknews.com/20220527/وزير-الزراعة-الروسي-إلغاء-الرسوم-المفروضة-على-صادرات-الحبوب-لم-يتم-النظر-فيه-1062764396.html

وزير الزراعة الروسي: إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات الحبوب لم يتم النظر فيه

وزير الزراعة الروسي: إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات الحبوب لم يتم النظر فيه

قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، اليوم الجمعة، إن مسألة إلغاء الرسوم المفروضة على تصدير محاصيل الحبوب من روسيا لم يتم النظر فيه اليوم. 27.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-27T11:33+0000

2022-05-27T11:33+0000

2022-05-27T11:33+0000

روسيا

القمح

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وأضاف وزير الزراعة الروسي في منتدى الحبوب لعموم روسيا في سوتشي: "نحن مهتمون بالحفاظ على القيمة المضافة على أراضي روسيا الاتحادية. بالطبع، من المربح لنا تصدير الدقيق وبعض المنتجات ذات المعالجة الأعمق من الحبوب".وكشف الوزير الروسي عن توقعاته للموسم الزراعي 2021 - 2022، حيث أشار إلى أن صادرات الحبوب في العام المذكور من المتوقع أن تتجاوز مستوى 37 مليون طن من الحبوب.وتابع وزير الزراعة الروسي: محصول الحبوب هذا العام (2022) من المتوقع أن يتجاوز بشكل كبير نتائج العام الماضي ويصل إلى مستويات تاريخية.وفي العام الماضي، حصدت روسيا أكثر من 120 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك ما يقرب من 76 مليون طن من القمح. وفي العام 2017، حصد المزارعون الروس أكثر من 135 مليون طن من الحبوب، بما في ذلك أكثر من 86 مليون طن من القمح، وهو يعد مستوى تاريخيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220415/روسيا-ترفع-رسوم-تصدير-القمح-إلى-أكثر-من-110-دولارات-للطن--1061227070.html

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روسيا, القمح