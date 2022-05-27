https://arabic.sputniknews.com/20220527/-تفاصيل-قانون-إقامة-الوافدين-الجديد-الذي-أقرته-الكويت-1062752664.html
تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد الذي أقرته الكويت
تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد الذي أقرته الكويت
وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون إقامة الوافدين الجديد، بما يتضمنه من مدد جديدة للإقامة العادية أو إقامات المستثمرين. 27.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-27T06:43+0000
2022-05-27T06:43+0000
2022-05-27T06:43+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة القبس، فقد أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة في جلستها، أمس الخميس، قانون إقامة الوافدين، والذي نص على جواز منح الوافد إقامة عادية لا تتجاوز الـ5 سنوات، والمستثمر 15 سنة.وتضمن المشروع اشتراط إصدار مجلس الوزراء الكويتي قرارا يحدد فيه للمستثمرين الذين يحصلون على إقامة الـ15 عاما، مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يجب عليهم ضخها في استثماراتهم بالكويت.ونص كذلك على عدم جواز بقاء الوافد خارج الدولة مدة تزيد على الـ6 أشهر، وإلا يسقط حقه في الإقامة، مستثنيا من ذلك أصحاب إقامة المستثمر، وأبناء الكويتية، والحاصلين على إذن من وزارة الداخلية، فيما حدد مدة 4 أشهر في حق العامل المنزلي.ومنح القانون الحق لوزير الداخلية في إبعاد أي وافد حتى لو كان حاصلا على إقامة أيا كان نوعها، في حالات ثلاث، أولها إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وثانيها إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، وثالها إذا راى وزير الداخلية أن المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة تتطلب إبعاده.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/الكويت-تطلق-منصة-تيسير-لتوظيف-البدون-بدلا-من-العمالة-الوافدة-1062670025.html
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أخبار الكويت اليوم
تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد الذي أقرته الكويت
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وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون إقامة الوافدين الجديد، بما يتضمنه من مدد جديدة للإقامة العادية أو إقامات المستثمرين.
ووفقا لجريدة القبس
، فقد أقرت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة في جلستها، أمس الخميس، قانون إقامة الوافدين، والذي نص على جواز منح الوافد إقامة عادية لا تتجاوز الـ5 سنوات، والمستثمر 15 سنة.
وتضمن المشروع اشتراط إصدار
مجلس الوزراء الكويتي قرارا يحدد فيه للمستثمرين الذين يحصلون على إقامة الـ15 عاما، مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يجب عليهم ضخها في استثماراتهم بالكويت.
كما منح القانون الإقامة لمدة 10 سنوات لأبناء الكويتية، ولمن يملك عقارات داخل حدود دولة الكويت.
ونص كذلك على عدم جواز بقاء الوافد خارج الدولة مدة تزيد على الـ6 أشهر، وإلا يسقط حقه في الإقامة، مستثنيا من ذلك أصحاب إقامة المستثمر، وأبناء الكويتية، والحاصلين على إذن من وزارة الداخلية، فيما حدد مدة 4 أشهر في حق العامل المنزلي.
ومنح القانون الحق لوزير الداخلية في إبعاد أي وافد حتى لو كان حاصلا على إقامة
أيا كان نوعها، في حالات ثلاث، أولها إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وثانيها إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، وثالها إذا راى وزير الداخلية أن المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة تتطلب إبعاده.