https://arabic.sputniknews.com/20220528/أيرلندا-تعلن-تسجيل-أول-إصابة-مؤكدة-بجدري-القردة-1062819434.html
أيرلندا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
أيرلندا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
أعلنت أيرلندا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T16:19+0000
2022-05-28T16:19+0000
2022-05-28T16:19+0000
جدري القردة
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موسكو- سبوتنبك. نقلت محطة "أر تي إي" عن بيان للخدمات الصحية الإيرلندية أنه: "تم إخطار مركز مراقبة حماية الصحة الليلة الماضية بإصابة مؤكدة بجدري القردة في أيرلندا، في شرقي البلاد".ويجري التحقيق حاليا في حالة أخرى مشتبه بها، ونتائج الاختبارات معلقة، كما ورد في البيان.ويوم الجمعة، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في المملكة المتحدة قد تجاوز 100 حالة.كانت وكالة الأمن الصحي هي أول هيئة صحية خارج إفريقيا تبلغ علنا عن إصابة بجدري القردة في 7 مايو/ آيار، لشخص سافر مؤخرا إلى نيجيريا.ومنذ ذلك الحين، تم تأكيد عشرات الإصابات بالمرض في بعض بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية.حتى يوم الخميس، سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 200 إصابة في أكثر من 20 دولة حول العالم، مع 100 حالة اشتباه.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/روسيا-مختبرات-أمريكية-وراء-تفشي-جدري-القرود-في-نيجيريا-1062773763.html
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جدري القردة
أيرلندا تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القردة
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أعلنت أيرلندا، اليوم السبت، تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة.
موسكو- سبوتنبك. نقلت محطة "أر تي إي" عن بيان للخدمات الصحية الإيرلندية أنه: "تم إخطار مركز مراقبة حماية الصحة الليلة الماضية بإصابة مؤكدة بجدري القردة في أيرلندا، في شرقي البلاد".
ويجري التحقيق حاليا في حالة أخرى مشتبه بها، ونتائج الاختبارات معلقة، كما ورد في البيان.
ويوم الجمعة، أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة
في المملكة المتحدة قد تجاوز 100 حالة.
كانت وكالة الأمن الصحي هي أول هيئة صحية خارج إفريقيا تبلغ علنا عن إصابة بجدري القردة في 7 مايو/ آيار، لشخص سافر مؤخرا إلى نيجيريا.
ومنذ ذلك الحين، تم تأكيد عشرات الإصابات بالمرض في بعض بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية.
حتى يوم الخميس، سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 200 إصابة في أكثر من 20 دولة حول العالم، مع 100 حالة اشتباه.