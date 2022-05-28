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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/إسرائيل-ترفض-طلبا-أمريكيا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-1062828823.html
إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا جديدا بشأن أوكرانيا
إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا جديدا بشأن أوكرانيا
رفضت إسرائيل، اليوم السبت، الموافقة على طلب أمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T20:15+0000
2022-05-28T20:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
إسرائيل
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل السماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات، تم صنعها في ألمانيا من خلال ترخيص إسرائيلي.وكان أمير إيشيل مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أكد لنظرائه الأمريكيين، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن قبل نحو أسبوعين، أنه من الصعب لإسرائيل تزويد أوكرانيا بمعدات وأسلحة عسكرية "فتاكة" يمكنها أن تؤدي إلى مقتل المواطنين الروس.وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت من إسرائيل تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك"، يتم تصنيعها في ألمانيا، من خلال مصنع تمتلكه إسرائيل، أي أنه لا يمكن لألمانيا تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لأي دولة ثالثة، دون موافقة إسرائيلية.وأكد الموقع أن الملفات التي طرحت على أجندة وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، لم يطرح خلالها ملف تصدير الصواريخ إلى أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في العشرين من الشهر الجاري، إنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص لأوكرانيا، قالت إنها ستُمنح لقوات الإنقاذ والمنظمات المدنية.وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستشحن 2000 خوذة و500 سترة واقية من الرصاص، وهي أول شحنة ترسلها إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".وفي السياق نفسه، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/بيان-إسرائيل-ترسل-لأول-مرة-2000-خوذة-و500-سترة-واقية-إلى-أوكرانيا-1062476446.html
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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا

إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا جديدا بشأن أوكرانيا

20:15 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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رفضت إسرائيل، اليوم السبت، الموافقة على طلب أمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم السبت، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل السماح لألمانيا بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات، تم صنعها في ألمانيا من خلال ترخيص إسرائيلي.
وكان أمير إيشيل مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أكد لنظرائه الأمريكيين، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن قبل نحو أسبوعين، أنه من الصعب لإسرائيل تزويد أوكرانيا بمعدات وأسلحة عسكرية "فتاكة" يمكنها أن تؤدي إلى مقتل المواطنين الروس.
وكانت الإدارة الأمريكية قد طلبت من إسرائيل تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات من طراز "سبايك"، يتم تصنيعها في ألمانيا، من خلال مصنع تمتلكه إسرائيل، أي أنه لا يمكن لألمانيا تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لأي دولة ثالثة، دون موافقة إسرائيلية.
وأكد الموقع أن الملفات التي طرحت على أجندة وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، لم يطرح خلالها ملف تصدير الصواريخ إلى أوكرانيا.
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بيان: إسرائيل ترسل لأول مرة 2000 خوذة و500 سترة واقية إلى أوكرانيا
20 مايو, 13:05 GMT
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في العشرين من الشهر الجاري، إنها أرسلت خوذات وسترات واقية من الرصاص لأوكرانيا، قالت إنها ستُمنح لقوات الإنقاذ والمنظمات المدنية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها ستشحن 2000 خوذة و500 سترة واقية من الرصاص، وهي أول شحنة ترسلها إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".
وفي السياق نفسه، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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