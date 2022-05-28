عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يرجح-انهيار-حكومة-نفتالي-بينيت-هل-يعود-نتنياهو-للحكم-1062814971.html
استطلاع رأي إسرائيلي يرجح انهيار حكومة نفتالي بينيت.. هل يعود نتنياهو للحكم؟
استطلاع رأي إسرائيلي يرجح انهيار حكومة نفتالي بينيت.. هل يعود نتنياهو للحكم؟
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم السبت، احتمالية انهيار حكومة نفتالي بينيت، وعودة بنيامين نتنياهو، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد من جديد. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:50+0000
2022-05-28T14:50+0000
أخبار إسرائيل اليوم
انتخابات الكنيست الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/92/1044479207_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_9e24aca1f20d6d34753ee9df0782b71b.jpg
وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي يعتقد من خلال الاستطلاع للرأي أن حكومة بينيت ستنهار خلال ستة أشهر فقط، في حين سيعود نتنياهو إلى منصبه المعروف والمعتاد عليه، رئيسا للوزراء الإسرائيلي.وأكد الاستطلاع أن حزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو سيحصد وحده 35 مقعدا، وكتلته اليمينية المعروفة سيحصد بها 59 مقعدا في الكنيست، فيما يحصد حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 5 مقاعد فقط، وائتلافه الحالي يحصد على 55 مقعدا فقط، في وقت تحصد القائمة العربية المشتركة على 6 مقاعد كما هي في انتخابات الكنيست الأخير.وأشار الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي توضح أن حكومة بينيت في طريقها نحو الانهيار، وبأنه رغم وجودها في الحكم منذ عام تقريبا، فإن 12% من الجمهور يؤيد بقاءها في الحكم.وحول سؤال يتعلق بأي من الشخصيات الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، جاء نتنياهو بنسبة 46% متفوفا على بينيت الذي حصل على 21% فقط من آراء المستطلعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بعد-انسحاب-عضوة-الكنيست-من-الائتلاف-الإسرائيلي-نتنياهو-يخطط-لطرح-مشروع-حل-البرلمان-1062439401.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104447/92/1044479207_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_aa214bf085fddb6e91426502d16d6133.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن

استطلاع رأي إسرائيلي يرجح انهيار حكومة نفتالي بينيت.. هل يعود نتنياهو للحكم؟

14:50 GMT 28.05.2022
© AP Photo / ATEF SAFADIنفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو
نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / ATEF SAFADI
تابعنا عبرTelegram
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم السبت، احتمالية انهيار حكومة نفتالي بينيت، وعودة بنيامين نتنياهو، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد من جديد.
وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي يعتقد من خلال الاستطلاع للرأي أن حكومة بينيت ستنهار خلال ستة أشهر فقط، في حين سيعود نتنياهو إلى منصبه المعروف والمعتاد عليه، رئيسا للوزراء الإسرائيلي.
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
بعد انسحاب عضوة الكنيست من الائتلاف الإسرائيلي... نتنياهو يخطط لطرح مشروع حل البرلمان
19 مايو, 14:21 GMT
وأكد الاستطلاع أن حزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو سيحصد وحده 35 مقعدا، وكتلته اليمينية المعروفة سيحصد بها 59 مقعدا في الكنيست، فيما يحصد حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 5 مقاعد فقط، وائتلافه الحالي يحصد على 55 مقعدا فقط، في وقت تحصد القائمة العربية المشتركة على 6 مقاعد كما هي في انتخابات الكنيست الأخير.
وأشار الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي توضح أن حكومة بينيت في طريقها نحو الانهيار، وبأنه رغم وجودها في الحكم منذ عام تقريبا، فإن 12% من الجمهور يؤيد بقاءها في الحكم.
وحول سؤال يتعلق بأي من الشخصيات الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، جاء نتنياهو بنسبة 46% متفوفا على بينيت الذي حصل على 21% فقط من آراء المستطلعين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала