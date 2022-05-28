https://arabic.sputniknews.com/20220528/استطلاع-رأي-إسرائيلي-يرجح-انهيار-حكومة-نفتالي-بينيت-هل-يعود-نتنياهو-للحكم-1062814971.html
استطلاع رأي إسرائيلي يرجح انهيار حكومة نفتالي بينيت.. هل يعود نتنياهو للحكم؟
استطلاع رأي إسرائيلي يرجح انهيار حكومة نفتالي بينيت.. هل يعود نتنياهو للحكم؟
أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم السبت، احتمالية انهيار حكومة نفتالي بينيت، وعودة بنيامين نتنياهو، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد من جديد. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T14:50+0000
2022-05-28T14:50+0000
2022-05-28T14:50+0000
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وذكرت القناة العبرية الـ 12 أن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي يعتقد من خلال الاستطلاع للرأي أن حكومة بينيت ستنهار خلال ستة أشهر فقط، في حين سيعود نتنياهو إلى منصبه المعروف والمعتاد عليه، رئيسا للوزراء الإسرائيلي.وأكد الاستطلاع أن حزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو سيحصد وحده 35 مقعدا، وكتلته اليمينية المعروفة سيحصد بها 59 مقعدا في الكنيست، فيما يحصد حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 5 مقاعد فقط، وائتلافه الحالي يحصد على 55 مقعدا فقط، في وقت تحصد القائمة العربية المشتركة على 6 مقاعد كما هي في انتخابات الكنيست الأخير.وأشار الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي توضح أن حكومة بينيت في طريقها نحو الانهيار، وبأنه رغم وجودها في الحكم منذ عام تقريبا، فإن 12% من الجمهور يؤيد بقاءها في الحكم.وحول سؤال يتعلق بأي من الشخصيات الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل، جاء نتنياهو بنسبة 46% متفوفا على بينيت الذي حصل على 21% فقط من آراء المستطلعين.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/بعد-انسحاب-عضوة-الكنيست-من-الائتلاف-الإسرائيلي-نتنياهو-يخطط-لطرح-مشروع-حل-البرلمان-1062439401.html
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أخبار إسرائيل اليوم, انتخابات الكنيست الإسرائيلي, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن
استطلاع رأي إسرائيلي يرجح انهيار حكومة نفتالي بينيت.. هل يعود نتنياهو للحكم؟
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أظهر استطلاع إسرائيلي للرأي، اليوم السبت، احتمالية انهيار حكومة نفتالي بينيت، وعودة بنيامين نتنياهو، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد من جديد.
وذكرت القناة العبرية الـ 12
أن جزءا كبيرا من الجمهور الإسرائيلي يعتقد من خلال الاستطلاع للرأي أن حكومة بينيت ستنهار خلال ستة أشهر فقط، في حين سيعود نتنياهو إلى منصبه المعروف والمعتاد عليه، رئيسا للوزراء الإسرائيلي.
وأكد الاستطلاع أن حزب "الليكود" المعارض بقيادة بنيامين نتنياهو
سيحصد وحده 35 مقعدا، وكتلته اليمينية المعروفة سيحصد بها 59 مقعدا في الكنيست، فيما يحصد حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت على 5 مقاعد فقط، وائتلافه الحالي يحصد على 55 مقعدا فقط، في وقت تحصد القائمة العربية المشتركة على 6 مقاعد كما هي في انتخابات الكنيست الأخير.
وأشار الاستطلاع الإسرائيلي إلى أن نسبة كبيرة من الجمهور الإسرائيلي توضح أن حكومة بينيت في طريقها نحو الانهيار، وبأنه رغم وجودها في الحكم منذ عام تقريبا، فإن 12% من الجمهور يؤيد بقاءها في الحكم.
وحول سؤال يتعلق بأي من الشخصيات الأنسب لمنصب رئاسة الوزراء في إسرائيل
، جاء نتنياهو بنسبة 46% متفوفا على بينيت الذي حصل على 21% فقط من آراء المستطلعين.