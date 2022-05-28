https://arabic.sputniknews.com/20220528/العراق-نعمل-على-رفع-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-الخام-إلى-8-ملايين-برميل-يوميا-بنهاية-2027-1062801782.html
العراق... نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027
العراق... نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027
كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين، عن القدرات الانتاجية المخطط لها من النفط الخام... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:55+0000
2022-05-28T10:55+0000
2022-05-28T10:55+0000
اقتصاد
العراق
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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، "إن الاجتماع قد تضمن مناقشة قدرات العراق المحتملة في إنتاج الغاز بعد انجاز واكتمال خطط تطوير حقول الغاز الحر في محافظتي الأنبار وديالى، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وإمكانية تعزيز هذه الكميات المنتجة لأمن الطاقة الدولي".وأشار وزير النفط إلى الدور الذي يلعبه العراق في منظمة "أوبك+" كثاني منتج في "أوبك".ويعمل مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار. المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.وحضر اللقاء الوفد المرافق للسيد وزير النفط والسفير الفرنسي في بغداد، وعدد من المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين.ويذكر أن وزير النفط يرافقه وفد رفيع المستوى يجرى مباحثات في فرنسا من أجل تعزيز العلاقات والتعاون، واستقطاب الاستثمارات لقطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-خطط-العراق-لاستثمار-الفائض-المالي-من-مبيعات-النفط-1062801004.html
العراق
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اقتصاد, العراق
العراق... نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027
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كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين، عن القدرات الانتاجية المخطط لها من النفط الخام خلال الفترة الممتدة من 2022 الى 2028، والتي تهدف للوصول الى 8 مليون برميل يوما. وفق المكتب الإعلامي في وزارة النفط.
موسكو - سبوتنيك. وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل
، "إن الاجتماع قد تضمن مناقشة قدرات العراق المحتملة في إنتاج الغاز بعد انجاز واكتمال خطط تطوير حقول الغاز الحر في محافظتي الأنبار وديالى، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وإمكانية تعزيز هذه الكميات المنتجة لأمن الطاقة الدولي".
وأشار وزير النفط إلى الدور الذي يلعبه العراق في منظمة "أوبك+" كثاني منتج في "أوبك".
ويعمل مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار. المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.
وحضر اللقاء الوفد المرافق للسيد وزير النفط
والسفير الفرنسي في بغداد، وعدد من المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين.
ويذكر أن وزير النفط يرافقه وفد رفيع المستوى يجرى مباحثات في فرنسا من أجل تعزيز العلاقات والتعاون، واستقطاب الاستثمارات لقطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.