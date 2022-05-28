https://arabic.sputniknews.com/20220528/العراق-نعمل-على-رفع-الطاقة-الإنتاجية-للنفط-الخام-إلى-8-ملايين-برميل-يوميا-بنهاية-2027-1062801782.html

العراق... نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027

العراق... نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، خلال اجتماع عقده مع المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين، عن القدرات الانتاجية المخطط لها من النفط الخام... 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T10:55+0000

2022-05-28T10:55+0000

2022-05-28T10:55+0000

اقتصاد

العراق

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موسكو - سبوتنيك. وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، "إن الاجتماع قد تضمن مناقشة قدرات العراق المحتملة في إنتاج الغاز ‏بعد انجاز واكتمال خطط تطوير حقول الغاز الحر في محافظتي الأنبار وديالى، إلى جانب استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وإمكانية تعزيز ‏هذه الكميات المنتجة لأمن الطاقة الدولي".وأشار وزير النفط إلى الدور الذي يلعبه العراق في منظمة "أوبك+" كثاني منتج في "أوبك".ويعمل مع المنتجين على تحقيق التوازن والاستقرار. المطلوب في الأسواق العالمية، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية مع فرنسا وبما يخدم المصالح المشتركة.وحضر اللقاء الوفد المرافق للسيد وزير النفط والسفير الفرنسي في بغداد، وعدد من المسؤولين في وزارتي الطاقة والاقتصاد الفرنسيتين.ويذكر أن وزير النفط يرافقه وفد رفيع المستوى يجرى مباحثات في فرنسا من أجل تعزيز العلاقات والتعاون، واستقطاب الاستثمارات لقطاعات النفط والغاز والطاقة النظيفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-خطط-العراق-لاستثمار-الفائض-المالي-من-مبيعات-النفط-1062801004.html

العراق

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اقتصاد, العراق