عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/النهضة-التونسية-عن-شائعة-منع-الغنوشي-من-السفر-إلهاء-للرأي-العام-عن-واقع-الاحتقان-الاجتماعي-1062798472.html
‏"النهضة" التونسية عن شائعة منع الغنوشي من السفر: إلهاء للرأي العام عن ‏واقع الاحتقان الاجتماعي
‏"النهضة" التونسية عن شائعة منع الغنوشي من السفر: إلهاء للرأي العام عن ‏واقع الاحتقان الاجتماعي
أصدرت حركة "النهضة" التونسية، بيانا رسميا لنفي شائعة متداولة عن رئيسها، راشد الغنوشي، وهي ‏صدور قرار، أمس الجمعة، بمنعه من السفر.‏ 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T09:43+0000
2022-05-28T09:43+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742759_0:0:2568:1446_1920x0_80_0_0_cffd8170a111ad0d923e658fb31133bc.jpg
واعتبرت أن "ما يحدث هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار، وواقع الاحتقان الاجتماعي، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة".وأكد أن "الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وإن كان لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية، منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان".وتابعت أن "راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق".وأشارت حركة "النهضة" التونسية في بيانها أن مكتبها القانوني سيتولى التفاعل مع حقائق الأمور.وكان رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، أكد اليوم السبت عدم علمه بأي قرار يتعلق بحظر سفره قد اتخذه القضاء التونسي.وحسب رويترز فإن الغنوشي أكد أنه لا يعلم شيئا عن قرار حظر سفره ولم يتم إبلاغه بشيء.وكانت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، فاطمة بوقطاية، قد صرحت لـ "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن قاضي التحقيق ‏المتعهد بقضية الجهاز السري، قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة النهضة، راشد الغنوشي.‏
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الغنوشي-ينفي-إبلاغه-بأي-قرار-يتعلق-بحظر-سفره-1062794053.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048742759_158:0:2457:1724_1920x0_80_0_0_c0c8381e9978ac3db6a58d61d74f9726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

‏"النهضة" التونسية عن شائعة منع الغنوشي من السفر: إلهاء للرأي العام عن ‏واقع الاحتقان الاجتماعي

09:43 GMT 28.05.2022
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبرTelegram
أصدرت حركة "النهضة" التونسية، بيانا رسميا لنفي شائعة متداولة عن رئيسها، راشد الغنوشي، وهي ‏صدور قرار، أمس الجمعة، بمنعه من السفر.‏
واعتبرت أن "ما يحدث هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية، التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار، وواقع الاحتقان الاجتماعي، والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة".
وأكد أن "الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور مثل هذا القرار في حقه، وإن كان لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية، منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان".
وتابعت أن "راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن "ملف الجهاز السري" المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق".
كما حذرت الحركة "من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف الرئيس التونسي، قيس سعيد، منتهكة بلا هوادة السلطة القضائية".
وأشارت حركة "النهضة" التونسية في بيانها أن مكتبها القانوني سيتولى التفاعل مع حقائق الأمور.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
الغنوشي ينفي إبلاغه بأي قرار يتعلق بحظر سفره
07:22 GMT
وكان رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، أكد اليوم السبت عدم علمه بأي قرار يتعلق بحظر سفره قد اتخذه القضاء التونسي.
وحسب رويترز فإن الغنوشي أكد أنه لا يعلم شيئا عن قرار حظر سفره ولم يتم إبلاغه بشيء.
وكانت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، فاطمة بوقطاية، قد صرحت لـ "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن قاضي التحقيق ‏المتعهد بقضية الجهاز السري، قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة النهضة، راشد الغنوشي.‏
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала