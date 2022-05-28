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https://arabic.sputniknews.com/20220528/الغنوشي-ينفي-إبلاغه-بأي-قرار-يتعلق-بحظر-سفره-1062794053.html
الغنوشي ينفي إبلاغه بأي قرار يتعلق بحظر سفره
الغنوشي ينفي إبلاغه بأي قرار يتعلق بحظر سفره
أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، علمه بأي قرار يتعلق بحظر سفره قد اتخذه القضاء التونسي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T07:22+0000
2022-05-28T07:22+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب رويترز فإن الغنوشي أكد أنه لا يعلم شيئا عن قرار حظر سفره ولم يتم إبلاغه بشيء.وكانت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، فاطمة بوقطاية، قد صرحت لـ "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن قاضي التحقيق ‏المتعهد بقضية الجهاز السري، قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة النهضة، راشد الغنوشي.‏وكان الغنوشي قد أكد في بيان صادر عنه الشهر الماضي، أنه استجاب لاستدعاء النيابة التونسية، "احتراما للقضاء التونسي، على الرغم من تمسكه هو وبقية نواب المجلس بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه"، حسب نص البيان.وحسبما أعلنته النيابة العامة وقتها فإن قرار الإحالة جاء بناء على توجيه عدد من التهم منها " مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي".يشار إلى أن تونس تعيش ازمة سياسية منذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وبعدها حل المجلس الأعلى للقضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/تونس-منع-الغنوشي-من-السفر-1062786076.html
أخبار تونس اليوم
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أخبار تونس اليوم

الغنوشي ينفي إبلاغه بأي قرار يتعلق بحظر سفره

07:22 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، علمه بأي قرار يتعلق بحظر سفره قد اتخذه القضاء التونسي.
وحسب رويترز فإن الغنوشي أكد أنه لا يعلم شيئا عن قرار حظر سفره ولم يتم إبلاغه بشيء.
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2022
تونس... منع الغنوشي من السفر
أمس, 19:45 GMT
وكانت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، فاطمة بوقطاية، قد صرحت لـ "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن قاضي التحقيق ‏المتعهد بقضية الجهاز السري، قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة النهضة، راشد الغنوشي.‏
وكان الغنوشي قد أكد في بيان صادر عنه الشهر الماضي، أنه استجاب لاستدعاء النيابة التونسية، "احتراما للقضاء التونسي، على الرغم من تمسكه هو وبقية نواب المجلس بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه"، حسب نص البيان.

وقد أحالت النيابة العامة التونسية إلى القضاء كل من راشد الغنوشي، ورئيس الوزراء التونسي الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي،

وحسبما أعلنته النيابة العامة وقتها فإن قرار الإحالة جاء بناء على توجيه عدد من التهم منها " مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي".
يشار إلى أن تونس تعيش ازمة سياسية منذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وبعدها حل المجلس الأعلى للقضاء.
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