https://arabic.sputniknews.com/20220528/الغنوشي-ينفي-إبلاغه-بأي-قرار-يتعلق-بحظر-سفره-1062794053.html

الغنوشي ينفي إبلاغه بأي قرار يتعلق بحظر سفره

الغنوشي ينفي إبلاغه بأي قرار يتعلق بحظر سفره

أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، علمه بأي قرار يتعلق بحظر سفره قد اتخذه القضاء التونسي. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T07:22+0000

2022-05-28T07:22+0000

2022-05-28T07:22+0000

أخبار تونس اليوم

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وحسب رويترز فإن الغنوشي أكد أنه لا يعلم شيئا عن قرار حظر سفره ولم يتم إبلاغه بشيء.وكانت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في مدينة أريانة التونسية، فاطمة بوقطاية، قد صرحت لـ "سبوتنيك" أمس الجمعة، بأن قاضي التحقيق ‏المتعهد بقضية الجهاز السري، قرر منع السفر لعدد من المتهمين، من بينهم زعيم ‏حركة النهضة، راشد الغنوشي.‏وكان الغنوشي قد أكد في بيان صادر عنه الشهر الماضي، أنه استجاب لاستدعاء النيابة التونسية، "احتراما للقضاء التونسي، على الرغم من تمسكه هو وبقية نواب المجلس بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في تجميد وحل مجلس نواب الشعب، وتنديده باستعماله للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه"، حسب نص البيان.وحسبما أعلنته النيابة العامة وقتها فإن قرار الإحالة جاء بناء على توجيه عدد من التهم منها " مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من جرائم القانون الانتخابي".يشار إلى أن تونس تعيش ازمة سياسية منذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيد مجموعة من القرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وبعدها حل المجلس الأعلى للقضاء.

https://arabic.sputniknews.com/20220527/تونس-منع-الغنوشي-من-السفر-1062786076.html

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أخبار تونس اليوم