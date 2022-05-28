https://arabic.sputniknews.com/20220528/عبير-موسي-مرسوم-الرئيس-بدعوة-الناخبين-خرق-جسيم-للقانون-وعلى-القضاء-أن-يبطله-1062807872.html
عبير موسي: مرسوم الرئيس بدعوة الناخبين خرق جسيم للقانون وعلى القضاء أن يبطله
عبير موسي: مرسوم الرئيس بدعوة الناخبين خرق جسيم للقانون وعلى القضاء أن يبطله
اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مؤخرا، الذي يدعو فيه الناخبين للاستفتاء، يعد خرقا جسيما للدستور... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T12:44+0000
2022-05-28T12:44+0000
2022-05-28T12:44+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب تصريحات لها نقلتها الصفحة الرسمية للحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت موسي الجهات القضائية بإبطال هذا المرسوم.تصريجات موسي جاءت خلال كلمتها التي ألقتها أثناء وقفة احتجاجية نظمها الحزب، أمام مقر المحكمة الإدارية، احتجاجا على المرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للاستفتاء.وقالت موسي: "القضاء مطالبق اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتجنيد لردع التجاوزات والخروقات وحماية الجمهورية، من الأخطار الجسيمة التي تحيط بالدولة وتتلاعب بمصالحها العليا".وقالت: "وصلنا إلى مرحلة من الخطر تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل اختطاف الدولة التونسية وإسقاط الجمهورية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
عبير موسي: مرسوم الرئيس بدعوة الناخبين خرق جسيم للقانون وعلى القضاء أن يبطله
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اعتبرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيد مؤخرا، الذي يدعو فيه الناخبين للاستفتاء، يعد خرقا جسيما للدستور التونسي.
وحسب تصريحات لها نقلتها الصفحة الرسمية للحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبت موسي الجهات القضائية
بإبطال هذا المرسوم.
تصريجات موسي جاءت خلال كلمتها التي ألقتها أثناء وقفة احتجاجية نظمها الحزب، أمام مقر المحكمة الإدارية، احتجاجا على المرسوم الرئاسي بدعوة الناخبين للاستفتاء
.
وقالت موسي: "القضاء مطالبق اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتجنيد لردع التجاوزات والخروقات وحماية الجمهورية، من الأخطار الجسيمة التي تحيط بالدولة وتتلاعب بمصالحها العليا".
وكانت موسي قد عقدت أمس مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله أن الحزب سيتخذ إجراءات قانونية ضد المراسيم الرئاسية التي صدرت مؤخرا خاصة المرسوم الذي يدعو الناخبين للاستفتاء.
وقالت: "وصلنا إلى مرحلة من الخطر تستوجب صيحة فزع من كل مكونات الشعب، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل اختطاف الدولة التونسية وإسقاط الجمهورية".