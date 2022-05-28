https://arabic.sputniknews.com/20220528/غزة-المقاومة-تجري-تجربة-صاروخية-جديدة-1062820085.html

غزة.. المقاومة تجري تجربة صاروخية جديدة

غزة.. المقاومة تجري تجربة صاروخية جديدة

أجرت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تجربة صاروخية جديدة ضمن إطار تطوير قدراتها العسكرية. 28.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-28T16:33+0000

2022-05-28T16:33+0000

2022-05-28T16:33+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

العالم العربي

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وذكرت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، أن المقاومة أطلقت 8 صواريخ تجريبية تجاه البحر المتوسط، اليوم، ضمن معركة الإعداد بهدف تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها.وأكدت أن المقاومة تكرر إطلاق الصواريخ التجريبية بشكل دوري من شواطئ قطاع غزة، في سياق استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي، فضلا عن كونها تحمل عددا من الرسائل.وفي السياق نفسه، نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الجمعة، لقطات فيديو جديدة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمعروفة باسم "سيف القدس".وظهر في شريط الفيديو، لأول مرة، محمد السنوار، أحد أعضاء أركان كتائب "القسام" من أجل الحديث عن تفاصيل إدارة المقاومة الفلسطينية لهذه الحرب.وأكدت الكتائب أن "الضربة التي علقتها في نهاية حرب غزة الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا، حيث كانت ستشمل مدنا ومستوطنات إسرائيلية من بينها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات".وقال السنوار عن إدارة المقاومة الفلسطينية لحرب غزة: "عندما نحذر الاحتلال فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، ونعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا".وعرض البرنامج لقطات حصرية لاستهداف قناصة "كتائب القسام" منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة، ومدى استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب نفسها.وجاء في شريط الفيديو الخاص بكتائب "القسام" أن الحرب أديرت عبر "الغرفة الأمنية المشتركة"، والتي ضمت ضباط استخبارات من الكتائب نفسها و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم العربي