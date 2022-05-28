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https://arabic.sputniknews.com/20220528/كتائب-القسام-تنشر-فيديو-جديدا-لحرب-سيف-القدس-على-غزة-معلومات-جديدة-وخطيرة-1062816597.html
"كتائب القسام" تنشر فيديو جديدا لحرب "سيف القدس" على غزة.. معلومات جديدة وخطيرة
"كتائب القسام" تنشر فيديو جديدا لحرب "سيف القدس" على غزة.. معلومات جديدة وخطيرة
نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الجمعة، لقطات فيديو جديدة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمعروفة باسم "سيف القدس". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:42+0000
2022-05-28T15:42+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونقلت وكالة سوا، مساء أمس الجمعة، عن برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة "الجزيرة" القطرية، معلومات جديدة ولقطات حصرية عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي اندلعت في شهر مايو/آيار الماضي.وظهر في شريط الفيديو، لأول مرة، محمد السنوار، أحد أعضاء أركان كتائب القسام من أجل الحديث عن تفاصيل إدارة المقاومة الفلسطينية لهذه الحرب.وأكدت الكتائب أن "الضربة التي علقتها في نهاية حرب غزة الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا، حيث كانت ستشمل مدنا ومستوطنات إسرائيلية من بينها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات".وقال السنوار عن إدارة المقاومة الفلسطينية لحرب غزة:" عندما نحذر الاحتلال فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، ونعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا".وعرض البرنامج لقطات حصرية لاستهداف قناصة "كتائب القسام" منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة، ومدى استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب نفسها.وجاء في شريط الفيديو الخاص بكتائب القسام أن الحرب أديرت عبر "الغرفة الأمنية المشتركة"، والتي ضمت ضباط استخبارات من الكتائب نفسها وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

"كتائب القسام" تنشر فيديو جديدا لحرب "سيف القدس" على غزة.. معلومات جديدة وخطيرة

15:42 GMT 28.05.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams خبراء المتفجرات من "حماس" يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021
خبراء المتفجرات من حماس يقومون بإزالة قنابل وصواريخ قوات الطيران الحربي التي لم تنفجر في خان يونس، بعد تبادل إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل في مايو الماضي، 5 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams
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نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الجمعة، لقطات فيديو جديدة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمعروفة باسم "سيف القدس".
ونقلت وكالة سوا، مساء أمس الجمعة، عن برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة "الجزيرة" القطرية، معلومات جديدة ولقطات حصرية عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي اندلعت في شهر مايو/آيار الماضي.
وظهر في شريط الفيديو، لأول مرة، محمد السنوار، أحد أعضاء أركان كتائب القسام من أجل الحديث عن تفاصيل إدارة المقاومة الفلسطينية لهذه الحرب.
وأكدت الكتائب أن "الضربة التي علقتها في نهاية حرب غزة الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا، حيث كانت ستشمل مدنا ومستوطنات إسرائيلية من بينها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات".
وقال السنوار عن إدارة المقاومة الفلسطينية لحرب غزة:" عندما نحذر الاحتلال فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، ونعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا".
وعرض البرنامج لقطات حصرية لاستهداف قناصة "كتائب القسام" منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة، ومدى استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب نفسها.
وجاء في شريط الفيديو الخاص بكتائب القسام أن الحرب أديرت عبر "الغرفة الأمنية المشتركة"، والتي ضمت ضباط استخبارات من الكتائب نفسها وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
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