https://arabic.sputniknews.com/20220528/كتائب-القسام-تنشر-فيديو-جديدا-لحرب-سيف-القدس-على-غزة-معلومات-جديدة-وخطيرة-1062816597.html
"كتائب القسام" تنشر فيديو جديدا لحرب "سيف القدس" على غزة.. معلومات جديدة وخطيرة
"كتائب القسام" تنشر فيديو جديدا لحرب "سيف القدس" على غزة.. معلومات جديدة وخطيرة
نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الجمعة، لقطات فيديو جديدة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمعروفة باسم "سيف القدس". 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T15:42+0000
2022-05-28T15:42+0000
2022-05-28T15:42+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
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ونقلت وكالة سوا، مساء أمس الجمعة، عن برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة "الجزيرة" القطرية، معلومات جديدة ولقطات حصرية عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي اندلعت في شهر مايو/آيار الماضي.وظهر في شريط الفيديو، لأول مرة، محمد السنوار، أحد أعضاء أركان كتائب القسام من أجل الحديث عن تفاصيل إدارة المقاومة الفلسطينية لهذه الحرب.وأكدت الكتائب أن "الضربة التي علقتها في نهاية حرب غزة الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا، حيث كانت ستشمل مدنا ومستوطنات إسرائيلية من بينها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات".وقال السنوار عن إدارة المقاومة الفلسطينية لحرب غزة:" عندما نحذر الاحتلال فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، ونعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا".وعرض البرنامج لقطات حصرية لاستهداف قناصة "كتائب القسام" منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة، ومدى استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب نفسها.وجاء في شريط الفيديو الخاص بكتائب القسام أن الحرب أديرت عبر "الغرفة الأمنية المشتركة"، والتي ضمت ضباط استخبارات من الكتائب نفسها وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
"كتائب القسام" تنشر فيديو جديدا لحرب "سيف القدس" على غزة.. معلومات جديدة وخطيرة
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نشرت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، أمس الجمعة، لقطات فيديو جديدة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والمعروفة باسم "سيف القدس".
ونقلت وكالة سوا، مساء أمس الجمعة، عن برنامج "ما خفي أعظم" الذي يبث على قناة "الجزيرة" القطرية، معلومات جديدة ولقطات حصرية عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي اندلعت في شهر مايو/آيار الماضي.
وظهر في شريط الفيديو، لأول مرة، محمد السنوار، أحد أعضاء أركان كتائب القسام من أجل الحديث عن تفاصيل إدارة المقاومة الفلسطينية
لهذه الحرب.
وأكدت الكتائب أن "الضربة التي علقتها في نهاية حرب غزة الأخيرة كانت تشمل 362 صاروخا، حيث كانت ستشمل مدنا ومستوطنات إسرائيلية من بينها حيفا وتل أبيب وديمونا وإيلات".
وقال السنوار عن إدارة المقاومة الفلسطينية لحرب غزة:" عندما نحذر الاحتلال فكل حرف وكلمة لها رصيد وفعل ميداني على الأرض، ونعرف مواضع ألم الاحتلال والضغط عليه وثبتنا معادلات مهمة أصبح يحسب حسابها جيدا".
وعرض البرنامج لقطات حصرية لاستهداف قناصة "كتائب القسام"
منظومة الرصد الإسرائيلية على حدود غزة وإخراجها عن الخدمة، ومدى استخدام الطائرات المسيرة خلال الحرب نفسها.
وجاء في شريط الفيديو الخاص بكتائب القسام أن الحرب أديرت عبر "الغرفة الأمنية المشتركة"، والتي ضمت ضباط استخبارات من الكتائب نفسها وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.