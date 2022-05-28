عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-وتاريخها-1062823512.html
ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما تاريخها؟
ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما تاريخها؟
حذرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدة أن المنظمة تمتلك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T18:04+0000
2022-05-28T18:04+0000
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101559/39/1015593955_0:40:2999:1727_1920x0_80_0_0_c1bbc2ea12b99889c25a4bd8ff26ce80.jpg
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، قبل أيام، تعليقا على تقدم فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى حلف "الناتو".وتضم منظمة الأمن الجماعي 6 دول هي:ما هو الفرق بين معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن الجماعي؟في الـ 15 من مايو/ أيار عام 1992 تم توقيع معاهدة الأمن الجماعي خلال اجتماع عقد في طشقند، عاصمة أوزبكستان.وظلت على هذا الوضع حتى الـ 14 من مايو 2002، حيث اتخذت الدول الأعضاء بها قرارا يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة التعاون بين الدول الموقعة عليها لتتحول إلى منظمة إقليمية عالمية تحمل اسم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2003 دخل ميثاق المنظمة حيز التنفيذ ويضم الدول الست الأعضاء بها وفي مقدمتها روسيا.الذكرى الـ 20 لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعيفي الـ 16 من مايو الجاري اجتمع زعماء الدول الأعضاء بالمنظمة في موسكو للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي والذكرى الـ 30 للتوقيع على المعاهدة التي كانت نواة لتأسيسها، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الأمن-الجماعي-تؤكد-جاهزيتها-للرد-على-تهديدات-الناتو-المحتملة-1062569415.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101559/39/1015593955_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_1d93eb3fab81885ddc364a5e3a56c6dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما تاريخها؟

18:04 GMT 28.05.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin  / الذهاب إلى بنك الصورمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
© Sputnik . Aleksey Drujinin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدة أن المنظمة تمتلك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، قبل أيام، تعليقا على تقدم فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى حلف "الناتو".

وتضم منظمة الأمن الجماعي 6 دول هي:

روسيا.
بيلاروسيا.
أرمينيا.
كازاخستان.
قرغيزستان.
طاجيكستان.

ما هو الفرق بين معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن الجماعي؟

في الـ 15 من مايو/ أيار عام 1992 تم توقيع معاهدة الأمن الجماعي خلال اجتماع عقد في طشقند، عاصمة أوزبكستان.
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
منظمة الأمن الجماعي تؤكد جاهزيتها للرد على تهديدات الناتو المحتملة
22 مايو, 21:32 GMT
وظلت على هذا الوضع حتى الـ 14 من مايو 2002، حيث اتخذت الدول الأعضاء بها قرارا يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة التعاون بين الدول الموقعة عليها لتتحول إلى منظمة إقليمية عالمية تحمل اسم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2003 دخل ميثاق المنظمة حيز التنفيذ ويضم الدول الست الأعضاء بها وفي مقدمتها روسيا.

الذكرى الـ 20 لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي

في الـ 16 من مايو الجاري اجتمع زعماء الدول الأعضاء بالمنظمة في موسكو للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي والذكرى الـ 30 للتوقيع على المعاهدة التي كانت نواة لتأسيسها، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة.
© Sputnikمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
منظمة معاهدة الأمن الجماعي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
منظمة معاهدة الأمن الجماعي
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ замеряют уровень радиации на Запорожской АЭС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:23 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала