https://arabic.sputniknews.com/20220528/ما-هي-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-وتاريخها-1062823512.html
ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما تاريخها؟
ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما تاريخها؟
حذرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدة أن المنظمة تمتلك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T18:04+0000
2022-05-28T18:04+0000
2022-05-28T18:04+0000
العالم
روسيا
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جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، قبل أيام، تعليقا على تقدم فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى حلف "الناتو".وتضم منظمة الأمن الجماعي 6 دول هي:ما هو الفرق بين معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن الجماعي؟في الـ 15 من مايو/ أيار عام 1992 تم توقيع معاهدة الأمن الجماعي خلال اجتماع عقد في طشقند، عاصمة أوزبكستان.وظلت على هذا الوضع حتى الـ 14 من مايو 2002، حيث اتخذت الدول الأعضاء بها قرارا يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة التعاون بين الدول الموقعة عليها لتتحول إلى منظمة إقليمية عالمية تحمل اسم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2003 دخل ميثاق المنظمة حيز التنفيذ ويضم الدول الست الأعضاء بها وفي مقدمتها روسيا.الذكرى الـ 20 لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعيفي الـ 16 من مايو الجاري اجتمع زعماء الدول الأعضاء بالمنظمة في موسكو للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي والذكرى الـ 30 للتوقيع على المعاهدة التي كانت نواة لتأسيسها، حسبما ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي للمنظمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/منظمة-الأمن-الجماعي-تؤكد-جاهزيتها-للرد-على-تهديدات-الناتو-المحتملة-1062569415.html
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العالم, روسيا
ما هي منظمة معاهدة الأمن الجماعي وما تاريخها؟
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حذرت منظمة معاهدة الأمن الجماعي من ضم أعضاء جدد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدة أن المنظمة تمتلك القوات والوسائل اللازمة للرد على ما وصفته بـ "التهديدات المحتملة".
جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للمنظمة ستانيسلاف زاس، قبل أيام، تعليقا على تقدم فنلندا والسويد بطلبين للانضمام إلى حلف "الناتو".
وتضم منظمة الأمن الجماعي 6 دول هي:
ما هو الفرق بين معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة الأمن الجماعي؟
في الـ 15 من مايو/ أيار عام 1992 تم توقيع معاهدة الأمن الجماعي
خلال اجتماع عقد في طشقند، عاصمة أوزبكستان.
وظلت على هذا الوضع حتى الـ 14 من مايو 2002، حيث اتخذت الدول الأعضاء بها قرارا يقضي بإعادة تنظيم وهيكلة التعاون بين الدول الموقعة عليها لتتحول إلى منظمة إقليمية
عالمية تحمل اسم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وفي 18 سبتمبر/ أيلول 2003 دخل ميثاق المنظمة
حيز التنفيذ ويضم الدول الست الأعضاء بها وفي مقدمتها روسيا.
الذكرى الـ 20 لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي
في الـ 16 من مايو الجاري اجتمع زعماء الدول الأعضاء بالمنظمة في موسكو للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة معاهدة الأمن الجماعي والذكرى الـ 30 للتوقيع على المعاهدة التي كانت نواة لتأسيسها، حسبما ذكر تقرير
نشره الموقع الرسمي للمنظمة.