https://arabic.sputniknews.com/20220528/محمد-بن-زايد-يجري-يجتمع-برئيسي-وزراء-مصر-والأردن-1062831517.html
محمد بن زايد يجتمع برئيسي وزراء مصر والأردن
محمد بن زايد يجتمع برئيسي وزراء مصر والأردن
التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رئيسا وزراء مصر والأردن، اللذان يزوران الإمارات للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين... 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T21:35+0000
2022-05-28T21:35+0000
2022-05-28T21:36+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأكد ابن زايد، أن "الشراكة الصناعية التكاملية" سيكون لها مردود جيد على تنمية شعوب الدول الثلاث لمواجهة التحديات المشتركة والاعتماد على الذات في الصحة والغذاء والطاقة والقطاعات الصناعية.وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي حرص القاهرة على إنجاح الشراكة الصناعية التكاملية، وهو ذات الشيء الذي أكد عليه رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة.ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل الشراكة الثلاثية بين مصر والإمارات والأردن غدا الأحد، حسبما ذكرت الوكالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/رئيس-الوزراء-المصري-يلتقي-أكثر-من-30-من-كبار-المستثمرين-الإماراتيين-صور-1062803837.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
محمد بن زايد يجتمع برئيسي وزراء مصر والأردن
21:35 GMT 28.05.2022 (تم التحديث: 21:36 GMT 28.05.2022) تابعنا عبر
التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد رئيسا وزراء مصر والأردن، اللذان يزوران الإمارات للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات ومصر والأردن.
وأكد ابن زايد، أن "الشراكة الصناعية التكاملية" سيكون لها مردود جيد على تنمية شعوب الدول الثلاث لمواجهة التحديات المشتركة والاعتماد على الذات في الصحة والغذاء والطاقة والقطاعات الصناعية.
وأكد رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي حرص القاهرة على إنجاح الشراكة الصناعية التكاملية، وهو ذات الشيء الذي أكد عليه رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة.
ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل الشراكة الثلاثية بين مصر والإمارات والأردن
غدا الأحد، حسبما ذكرت الوكالة.