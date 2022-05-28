https://arabic.sputniknews.com/20220528/مقتل-18-عنصرا-من-حزب-العمال-الكردستاني-في-غارة-تركية-شمالي-العراق-فيديو-1062799632.html
مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق... فيديو
مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق. 28.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-28T10:14+0000
2022-05-28T10:14+0000
2022-05-28T10:14+0000
أخبار تركيا اليوم
العراق
حزب العمال الكردستاني
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ونشر الجيش التركي فيديو للغارة الجوية والتي تمت بواسطة طائرات مسيرة.وأرفق الفيديو بتعليق: "تم تحييد 18 إرهابيًا آخر من حزب العمال الكردستاني في منطقة عمليات "المخلب-القفل"، والتي تستمر بنجاح في شمال العراق".وتابعت: "معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين ستستمر بشكل فعال وحاسم".وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن الأربعاء الماضي، "مقتل أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق" قبل أكثر من شهر.يذكر أنه في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العراق, حزب العمال الكردستاني
مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق... فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل 18 عنصرا من حزب العمال الكردستاني في غارة تركية شمالي العراق.
ونشر الجيش التركي فيديو للغارة الجوية والتي تمت بواسطة طائرات مسيرة.
وأرفق الفيديو بتعليق: "تم تحييد 18 إرهابيًا آخر من حزب العمال الكردستاني في منطقة عمليات "المخلب-القفل"، والتي تستمر بنجاح في شمال العراق".
وتابعت: "معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين ستستمر بشكل فعال وحاسم".
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن الأربعاء الماضي، "مقتل أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" شمالي العراق" قبل أكثر من شهر.
يذكر أنه في 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل"
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
وقصفت الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات المسيرة التركية أهدافا للمتشددين الأكراد شمالي العراق في عمليات جوية وبرية.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية، إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي لدى بغداد
، وسلمته مذكرة احتجاج، فيما حذرت جامعة الدول العربية
من أن مثل هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.