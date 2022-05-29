https://arabic.sputniknews.com/20220529/إصابة-شخصين-في-انفجار-لغم-بالعاصمة-الأفغانية-1062846743.html
إصابة شخصين في انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية
إصابة شخصين في انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية
أسفر انفجار لغم مغناطيسي في العاصمة الأفغانية، كابول،عن إصابة شخصين، حسبما ذكر أحد السكان المحليين. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:54+0000
2022-05-29T11:54+0000
2022-05-29T11:54+0000
كابول
أخبار أفغانستان اليوم
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كابول- سبوتنيك. وقال المصدر ذاته، اليوم الأحد، إن الحادث وقع بالقرب من حديقة جولاي في كابول.وأضاف أن اللغم المغناطيسي كان مثبتا في دراجة وكان المهاجمون يستهدفون سيارة لحركة طالبان.ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية" الأفغانية، صبغة الله أحمدي، مقتل 14 عنصرا من حركة طالبان في معارك جرت بين الجبهة والحركة اليوم في ولاية بنجشير شمالي البلاد، المعقل الرئيسي لجبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان.وسيطرت حركة طالبان الأفغانية على السلطة تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.وشكلت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية) حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/انفجار-يستهدف-مراسم-تأبين-المؤسس-الثاني-لطالبان-في-كابول-يسفر-عن-إصابة-شخص-1062566701.html
كابول
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
كابول, أخبار أفغانستان اليوم
إصابة شخصين في انفجار لغم بالعاصمة الأفغانية
تابعنا عبر
أسفر انفجار لغم مغناطيسي في العاصمة الأفغانية، كابول،عن إصابة شخصين، حسبما ذكر أحد السكان المحليين.
كابول- سبوتنيك. وقال المصدر ذاته، اليوم الأحد، إن الحادث وقع بالقرب من حديقة جولاي في كابول.
وأضاف أن اللغم المغناطيسي كان مثبتا في دراجة وكان المهاجمون يستهدفون سيارة لحركة طالبان.
ويوم الخميس، أعلن المتحدث باسم جبهة "المقاومة الوطنية"
الأفغانية، صبغة الله أحمدي، مقتل 14 عنصرا من حركة طالبان في معارك جرت بين الجبهة والحركة اليوم في ولاية بنجشير شمالي البلاد، المعقل الرئيسي لجبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان.
وسيطرت حركة طالبان الأفغانية على السلطة تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات دولية بتهمة ارتكاب أنشطة إرهابية) حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد إلى الإمارات، قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفائها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.