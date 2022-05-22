https://arabic.sputniknews.com/20220522/انفجار-يستهدف-مراسم-تأبين-المؤسس-الثاني-لطالبان-في-كابول-يسفر-عن-إصابة-شخص-1062566701.html

انفجار يستهدف مراسم تأبين المؤسس الثاني لطالبان في كابول يسفر عن إصابة شخص

انفجار يستهدف مراسم تأبين المؤسس الثاني لطالبان في كابول يسفر عن إصابة شخص

أُصيب شخص في انفجار وقع على مقربة من قاعة الاستقلال بأحد الفنادق بالقرب من مطار كابول وذلك تزامنا مع مراسم التأبين التي أقيمت في الذكرى السادسة لاغتيال المؤسس... 22.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-22T19:33+0000

2022-05-22T19:33+0000

2022-05-22T19:33+0000

العالم

أخبار أفغانستان اليوم

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كابول - سبوتنيك. أعلنت قناة "أريانا نيوز" الإخبارية المحلية، اليوم الأحد، نقلا عن ناطق باسم الشرطة خالد زدران "إصابة شخص في انفجار أمام فندق الاستقلال في الحي الخامس عشر بالقرب من مطار كابول" وذلك تزامنا مع مراسم التأبين التي أقيمت بالفندق في الذكرى السادسة لاغتيال المؤسس الثاني لحركة طالبان الملا أختر محمد منصور الذي قٌتل في عام 2016.وقال زدران إن "قوات الأمن وصلت إلى المنطقة ولا يزال التحقيق جاريا".وفي 30 نيسان/أبريل الماضي، وقع انفجاران في مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان أوديا بحياة 10 أشخاص، وأسفرا عن إصابة 15 آخرين.وكان انفجار استهدف مسجدا بمدينة مزار شريف، خلال نيسان/أبريل الماضي، أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) مسؤوليته عن الهجوم.وجاء تفجير المسجد في مزار شريف بعد نحو يومين من وقوع تفجيرات استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 طالبًا، وإصابة نحو 40 آخرين.ومنذ انسحاب القوات الأمريكية وسيطرة حركة طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي) على السلطة، منتصف آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد عدة هجمات وتفجيرات على مساجد وأماكن حيوية أخرى.وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة التي شكلتها حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر داعش؛ كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/مقتل-10-أشخاص-وإصابة-15-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مسجد-في-العاصمة-الأفغانية-كابول-1061738028.html

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