https://arabic.sputniknews.com/20220529/بريطانيا-تطالب-بإجراء-تحقيق-في-قضية-تزوير-مرتبطة-بنهائي-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو--1062856526.html

بريطانيا تطالب بإجراء تحقيق في قضية "تزوير" مرتبطة بنهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو

بريطانيا تطالب بإجراء تحقيق في قضية "تزوير" مرتبطة بنهائي دوري أبطال أوروبا... فيديو

أكدت السفيرة البريطانية لدى فرنسا، مينا رولينغز، أن بلادها تؤيد إجراء تحقيق، حول الفوضى التي أخرت انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا لأكثر من نصف ساعة وتركت آلاف... 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T14:25+0000

2022-05-29T14:25+0000

2022-05-29T14:25+0000

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وقالت رولينغز، اليوم الأحد، إنها ترحب بالتزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتحقيق في مشاهد العنف التي حدثت مساء السبت، حول استاد فرنسا في سان دوني بالقرب من باريس.وقالت السفيرة البريطانية في تغريدة نشرتها على "تويتر" اليوم الأحد، عقب المباراة النهائية التي شهدت فوز ريال مدريد على ليفربول بنتيجة1-0: "نحتاج إلى إثبات الحقائق".بدورهم، قال منظمو المباراة النهائية إن الآلاف من المشجعين الذين اشتروا "تذاكر مزيفة" قاموا بسد البوابات الاستاد الذي احتضن المباراة النهائية، بحسب "بلوميرغ".وتسببت الفوضى واحتشاد آلاف المشجعين بتأخير انطلاق المباراة، حيث ألقى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، باللوم على "آلاف" المشجعين البريطانيين الذين دخلوا إلى مباني الملعب، متهماً بعضهم بالاعتداء على العاملين في الملعب.وأفادت وسائل الإعلام بما في ذلك "نيويورك تايمز" و"سكاي نيوز" عن مشاكل تنظيمية بالإضافة إلى حدوث حالات عنف بين الشباب المحليين وقوات الشرطة.أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية أحد مشجعي ليفربول يصف كيف تم انتزاع تذكرته من يده من قبل مشجع آخر.بدوره، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه سيراجع هذه الأمور "على وجه السرعة" مع الشرطة والسلطات الفرنسية وكذلك مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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