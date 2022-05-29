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بوتين يؤكد لنظيره الصربي استمرار إمدادات الغاز الروسي دون انقطاع
بوتين يؤكد لنظيره الصربي استمرار إمدادات الغاز الروسي دون انقطاع
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وأعلن استمرار إمداد صربيا بالغاز الروسي دون انقطاع. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T10:56+0000
2022-05-29T10:56+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
صربيا
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موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين، في بيان اليوم الأحد، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، حيث اتفقا خلالها، من بين أمور أخرى، على أن روسيا ستواصل شحنات الغاز دون انقطاع إلى شريكتها في البلقان".وتابع البيان أنه تم التأكيد خلال الاتصال على "نية بلديهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصربية"، كما تم تناول تطورات الأوضاع في أوكرانيا وفي كوسوفو".وينتهي العقد الحالي بين شركتي "صربياغاز" و"غازبروم" الروسية لتوريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا من روسيا إلى صربيا بسعر 270 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 31 مايو/ أيار، فيما ذكرت السلطات الصربية أنها تخطط لتوقيع العقد المقبل مع الجانب الروسي لمدة 10 سنوات. وبحسب فوتشيتش، "ستخسر بلغراد مليارات اليوروات لو كان سعر الغاز أعلى".
https://arabic.sputniknews.com/20210416/صربيا-نسعى-لتمديد-أو-إبرام-عقد-جديد-لتوريد-الغاز-الروسي-1048711016.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, صربيا

بوتين يؤكد لنظيره الصربي استمرار إمدادات الغاز الروسي دون انقطاع

10:56 GMT 29.05.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إجراء مكالمة هاتفية مع بطريرك القسطنطينية الأرثوذكسية بارثولوميو من مقر إقاته في أنقرة، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بنظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، وأعلن استمرار إمداد صربيا بالغاز الروسي دون انقطاع.
موسكو - سبوتنيك. أعلن الكرملين، في بيان اليوم الأحد، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، حيث اتفقا خلالها، من بين أمور أخرى، على أن روسيا ستواصل شحنات الغاز دون انقطاع إلى شريكتها في البلقان".
وتابع البيان أنه تم التأكيد خلال الاتصال على "نية بلديهما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصربية"، كما تم تناول تطورات الأوضاع في أوكرانيا وفي كوسوفو".
وينتهي العقد الحالي بين شركتي "صربياغاز" و"غازبروم" الروسية لتوريد 6 ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا من روسيا إلى صربيا بسعر 270 دولارًا لكل ألف متر مكعب في 31 مايو/ أيار، فيما ذكرت السلطات الصربية أنها تخطط لتوقيع العقد المقبل مع الجانب الروسي لمدة 10 سنوات. وبحسب فوتشيتش، "ستخسر بلغراد مليارات اليوروات لو كان سعر الغاز أعلى".
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