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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/زيلينسكي-الوضع-صعب-جدا-في-دونباس-وخاركوف-1062833014.html
زيلينسكي: الوضع صعب جدا في دونباس وخاركوف
زيلينسكي: الوضع صعب جدا في دونباس وخاركوف
أكد فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الوضع الميداني صعب جدا وخصوصاً في دونباس وخاركوف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T01:36+0000
2022-05-29T01:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فلاديمير زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
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وأضاف زيلينسكي، أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة. مشيرا إلى أن شركاء أوكرانيا سيقدمون مساعدات عسكرية بداية الأسبوع المقبل، وفقا لقناة العربية.ووصف الأوضاع في دونباس بالصعبة مجددا، وطلب الدعم من الحلفاء لحماية الحرية في بلاده حسب قوله.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم أمس أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-إزالة-أكثر-من-11-ألف-لغما-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062832742.html
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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: الوضع صعب جدا في دونباس وخاركوف

01:36 GMT 29.05.2022
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زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان اليوناني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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أكد فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الوضع الميداني صعب جدا وخصوصاً في دونباس وخاركوف.
وأضاف زيلينسكي، أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة. مشيرا إلى أن شركاء أوكرانيا سيقدمون مساعدات عسكرية بداية الأسبوع المقبل، وفقا لقناة العربية.
ووصف الأوضاع في دونباس بالصعبة مجددا، وطلب الدعم من الحلفاء لحماية الحرية في بلاده حسب قوله.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم أمس أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية: إزالة أكثر من 11 ألف لغما في دونيتسك ولوغانسك
أمس, 23:57 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
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