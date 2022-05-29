https://arabic.sputniknews.com/20220529/زيلينسكي-الوضع-صعب-جدا-في-دونباس-وخاركوف-1062833014.html

زيلينسكي: الوضع صعب جدا في دونباس وخاركوف

زيلينسكي: الوضع صعب جدا في دونباس وخاركوف

أكد فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الوضع الميداني صعب جدا وخصوصاً في دونباس وخاركوف. 29.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-29T01:36+0000

2022-05-29T01:36+0000

2022-05-29T01:36+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

فلاديمير زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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وأضاف زيلينسكي، أن الهدف الأساسي هو تزويد بلاده بالأسلحة. مشيرا إلى أن شركاء أوكرانيا سيقدمون مساعدات عسكرية بداية الأسبوع المقبل، وفقا لقناة العربية.ووصف الأوضاع في دونباس بالصعبة مجددا، وطلب الدعم من الحلفاء لحماية الحرية في بلاده حسب قوله.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت يوم أمس أن القوات الروسية فككت أكثر من 11 ألف لغم من مخلفات النازيين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية جمهوريتي لوغانسك، ودونيتسك الشعبيتين.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.

https://arabic.sputniknews.com/20220528/الدفاع-الروسية-إزالة-أكثر-من-11-ألف-لغما-في-دونيتسك-ولوغانسك-1062832742.html

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فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا