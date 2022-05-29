https://arabic.sputniknews.com/20220529/زيمبابوي-تهدد-المزارعين-بمصادرة-محاصيلهم-من-الذرة-1062848507.html
زيمبابوي تهدد المزارعين بمصادرة محاصيلهم من الذرة
زيمبابوي تهدد المزارعين بمصادرة محاصيلهم من الذرة
هددت سلطات زيمبابوي المزارعين بمصادرة محاصيلهم من الذرة إذا رفضوا بيعها للحكومة بسعر منخفض محدد. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T12:16+0000
2022-05-29T12:16+0000
2022-05-29T12:16+0000
العالم
زيمبابوي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050061998_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1e4123ea874e64b5654fd06abf254d79.jpg
وبحسب موقع "zimlive": "لا يرغب المزارعون في زيمبابوي في بيع الذرة للحكومة بالأسعار المنخفضة التي تحددها، حيث تشتري السلطات الذرة من المزارعين مقابل 75 ألف دولار زيمبابوي (أقل بـ 180 دولارا) للطن، بينما تقدم الشركات الخاصة حوالي 310 دولارات للطن. لذلك، يفضل العديد من المزارعين بيع منتجاتهم للمشترين من القطاع الخاص".وقال السكرتير الدائم لوزارة الأراضي والزراعة في زيمبابوي، جون باسيرا، إنه يعتزم تخويل مجلس تسويق الحبوب بمصادرة أي حبوب لم يتم تسليمها إلى مرافق التخزين الخاصة.تعتزم السلطات الآن تنفيذ أحكام اللائحة، والتي بموجبها "لا يجوز لأي فرد أو هيئة قانونية أو شركة أو منظمة، شراء الذرة أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى من أي مزارع أو منتج إلا من خلال مجلس الحبوب. كما يحظر القانون نقل الذرة من منطقة إلى أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/الصين-تشتري-200-ألف-طن-من-محصول-الذرة-الأمريكي-1060061039.html
زيمبابوي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050061998_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8ddb3b7a4ac1365fa330e0e2f9ded2a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, زيمبابوي
زيمبابوي تهدد المزارعين بمصادرة محاصيلهم من الذرة
تابعنا عبر
هددت سلطات زيمبابوي المزارعين بمصادرة محاصيلهم من الذرة إذا رفضوا بيعها للحكومة بسعر منخفض محدد.
وبحسب موقع "zimlive"
: "لا يرغب المزارعون في زيمبابوي في بيع الذرة للحكومة بالأسعار المنخفضة التي تحددها، حيث تشتري السلطات الذرة من المزارعين مقابل 75 ألف دولار زيمبابوي (أقل بـ 180 دولارا) للطن، بينما تقدم الشركات الخاصة حوالي 310 دولارات للطن. لذلك، يفضل العديد من المزارعين بيع منتجاتهم للمشترين من القطاع الخاص".
وقال السكرتير الدائم لوزارة الأراضي والزراعة في زيمبابوي، جون باسيرا، إنه يعتزم تخويل مجلس تسويق الحبوب بمصادرة أي حبوب لم يتم تسليمها إلى مرافق التخزين الخاصة.
تعتزم السلطات الآن تنفيذ أحكام اللائحة، والتي بموجبها "لا يجوز لأي فرد أو هيئة قانونية أو شركة أو منظمة، شراء الذرة
أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى من أي مزارع أو منتج إلا من خلال مجلس الحبوب. كما يحظر القانون نقل الذرة من منطقة إلى أخرى.