https://arabic.sputniknews.com/20220529/شيرين-عبد-الوهاب-تحسم-حقيقة-عدم-انفصالها-عن-حسام-حبيب-واستمرار-زواجهما-1062845655.html
شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة عدم انفصالها عن حسام حبيب واستمرار زواجهما
شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة عدم انفصالها عن حسام حبيب واستمرار زواجهما
حسمت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، جدلا يتناول عودتها إلى طليقها الفنان، حسام حبيب. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T11:32+0000
2022-05-29T11:32+0000
2022-05-29T11:32+0000
شيرين عبد الوهاب
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ونفت شيرين هذه الأنباء خلال جلسة أسئلة وأجوبة بينها وبين جمهورها على موقع "إنستغرام"، مساء أمس السبت، مؤكدة أن "أصل الزواج والطلاق هو الإشهار، ولو كانت عادت لحسام حبيب لأعلنت عن ذلك".وكان محامي حسام حبيب، المستشار جميل سعيد، قال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن موكله قال في تحقيقات النيابة معه، بعد إلقاء القبض عليه إثر بلاغ من شيرين عبد الوهاب ضده لاقتحامه منزلها فجر الاثنين الماضي، أن الأخيرة مازالت زوجته، وأنه كان انفصل عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 طلاقا على الإبراء، ثم بادر بردّها بعد أسبوعين في حضرة شهود.وأضاف أن "حسام حبيب ردّ شيرين عبد الوهاب شفويا في حضرة 4 أشخاص، وطبعا يستطيع الرجل أن يراجع زوجته بالقول والفعل والإشارة".وأشار محامي حسام حبيب أن "موكله ردّ شيرين عبد الوهاب أمام مدير عام شركة "روتانا" بالقاهرة، سعيد إمام، ومنصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، ومديرة أعمالها، سارة الطباخ، وياسمين رضا، وأنه منذ هذا التاريخ يقيم معها إقامة دائمة كزوج في منزلها".وكانت شيرين عبد الوهاب استغاثت الأسبوع الماضي بشرطة النجدة، من أجل الحصول على حسام حبيب على تعهّد منه بعدم التعرض لها هي وابنتيها، وذلك بعد اقتحامه فيللتها في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة.وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما.وانفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/التحقيق-مع-حسام-حبيب-بعد-استنجاد-شيرين-عبد-الوهاب-بالشرطة-1062624379.html
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شيرين عبد الوهاب, أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, منوعات
شيرين عبد الوهاب تحسم حقيقة عدم انفصالها عن حسام حبيب واستمرار زواجهما
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حسمت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، جدلا يتناول عودتها إلى طليقها الفنان، حسام حبيب.
ونفت شيرين هذه الأنباء خلال جلسة أسئلة وأجوبة بينها وبين جمهورها على موقع "إنستغرام"، مساء أمس السبت، مؤكدة أن "أصل الزواج والطلاق هو الإشهار، ولو كانت عادت لحسام حبيب لأعلنت عن ذلك".
وكان محامي حسام حبيب، المستشار جميل سعيد، قال في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن موكله قال في تحقيقات النيابة معه، بعد إلقاء القبض عليه إثر بلاغ من شيرين عبد الوهاب ضده لاقتحامه منزلها فجر الاثنين الماضي، أن الأخيرة مازالت زوجته، وأنه كان انفصل عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 طلاقا على الإبراء، ثم بادر بردّها بعد أسبوعين في حضرة شهود.
وأضاف أن "حسام حبيب ردّ شيرين عبد الوهاب شفويا في حضرة 4 أشخاص، وطبعا يستطيع الرجل أن يراجع زوجته بالقول والفعل والإشارة".
وأشار محامي حسام حبيب أن "موكله ردّ شيرين عبد الوهاب أمام مدير عام شركة "روتانا" بالقاهرة، سعيد إمام، ومنصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، ومديرة أعمالها، سارة الطباخ، وياسمين رضا، وأنه منذ هذا التاريخ يقيم معها إقامة دائمة كزوج في منزلها".
وكانت شيرين عبد الوهاب استغاثت الأسبوع الماضي بشرطة النجدة، من أجل الحصول على حسام حبيب على تعهّد منه بعدم التعرض لها هي وابنتيها، وذلك بعد اقتحامه فيللتها في حي الشيخ زايد بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفي التحقيقات معه، أفاد حبيب أنه كان متواجد في فيلا شيرين عبد الوهاب، فجر اليوم الاثنين، بسبب اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني، لكن خلافا نشب بينهما.
وانفصلت شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتزوجت شيرين عبد الوهاب من حسام حبيب في أبريل/نيسان عام 2018، ولم يثمر زواجهما عن أطفال.