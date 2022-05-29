https://arabic.sputniknews.com/20220529/فعلنا-المعتاد-ماذا-قال-كريم-بنزيما-عن-تتويج-ريال-مدريد-بدوري-الأبطال-1062840212.html
"فعلنا المعتاد"... ماذا قال كريم بنزيما عن تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال؟
"فعلنا المعتاد"... ماذا قال كريم بنزيما عن تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال؟
علق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليفربول الإنجليزي. 29.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-29T09:38+0000
2022-05-29T09:38+0000
2022-05-29T09:38+0000
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
كريم بنزيما
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وفي تصريحاته لقناة "كانال بلاس" الفرنسية، قال كريم بنزيما: "نحن سعداء وفخورون بهذا الفريق، لقد فزنا بالثنائية، الدوري ودوري الأبطال واستحقينا ذلك".وأضاف: "يمكنك أن تكون محظوظا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة".وتابع: "بعد باريس وتشيلسي ومانشستر سيتي، نستحق فوزنا، لقد بذلنا مجهودًا لا يصدق، عدنا في كل مرة، ولم نستسلم أبدًا، كلنا مهمون في هذه المجموعة، إنه انتصار مجموعة حقيقية".وأردف "إنهاء الموسم بكوني أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا (15 هدفًا) أمر استثنائي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة".وعن حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية، أجاب بنزيما "أنهيت الموسم، والآن سأتجه للمنتخب لكني أعتقد أنه في النادي، لا يمكنني أن أفعل ما هو أفضل الآن سنرى ما سيحدث، لكنني فخور بما حققته".وفاز ريال مدريد بهدف دون رد أمام ليفربول، ليتوج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه، ويعد ذلك لقب دوري الأبطال الخامس لبنزيما في مسيرته.
https://arabic.sputniknews.com/20220528/هدف-مباراة-ريال-مدريد-وليفربول-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1062832469.html
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, أخبار دوري أبطال أوروبا
"فعلنا المعتاد"... ماذا قال كريم بنزيما عن تتويج ريال مدريد بدوري الأبطال؟
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علق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، على تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليفربول الإنجليزي.
وفي تصريحاته لقناة "كانال بلاس" الفرنسية، قال كريم بنزيما
: "نحن سعداء وفخورون بهذا الفريق، لقد فزنا بالثنائية، الدوري ودوري الأبطال واستحقينا ذلك".
وعن هدفه الملغي بداعي التسلل، أوضح بنزيما أن "النهائي دائمًا ما يكون معقدًا، وفي الشوط الثاني فعلنا المعتاد، الفوز بالنهائي".
وأضاف: "يمكنك أن تكون محظوظا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة".
وتابع: "بعد باريس وتشيلسي ومانشستر سيتي، نستحق فوزنا، لقد بذلنا مجهودًا لا يصدق، عدنا في كل مرة، ولم نستسلم أبدًا، كلنا مهمون في هذه المجموعة، إنه انتصار مجموعة حقيقية".
وأردف "إنهاء الموسم بكوني أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا (15 هدفًا) أمر استثنائي، لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة".
وعن حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية، أجاب بنزيما "أنهيت الموسم، والآن سأتجه للمنتخب لكني أعتقد أنه في النادي، لا يمكنني أن أفعل ما هو أفضل الآن سنرى ما سيحدث، لكنني فخور بما حققته".
وفاز ريال مدريد بهدف دون رد أمام ليفربول، ليتوج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا
للمرة الـ 14 في تاريخه، ويعد ذلك لقب دوري الأبطال الخامس لبنزيما في مسيرته.